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Тест: Попробуйте без ошибок расставить знаки препинания в предложениях
29.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Русский язык – один из сложнейших в мире. И дело здесь не только в орфографии и произношении. Правописание сложных слов и другие запутанные правила можно просто выучить. А вот разобраться в пунктуации и всегда правильно ставить знаки препинания – это задачка со звездочкой. Предлагаем вам пройти наш тест и выяснить, насколько полны ваши знания в этой теме.
Ответы:
1. Восход будто зарево пожара.
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Русский язык – один из сложнейших в мире. И дело здесь не только в орфографии и произношении. Правописание сложных слов и другие запутанные правила можно просто...
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