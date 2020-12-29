Тест: Попробуйте без ошибок расставить знаки препинания в предложениях

Источник материала: Flytothesky





Русский язык – один из сложнейших в мире. И дело здесь не только в орфографии и произношении. Правописание сложных слов и другие запутанные правила можно просто выучить. А вот разобраться в пунктуации и всегда правильно ставить знаки препинания – это задачка со звездочкой. Предлагаем вам пройти наш тест и выяснить, насколько полны ваши знания в этой теме.

Ответы:

1. Восход будто зарево пожара.

2. Перед праздниками все дети находятся в приподнятом, радостном настроении.

3. Внизу, как зеркало, блестела гладь реки.

4. Во время лекции он сидел как на иголках.

5. Понять – значит простить.

6. Мы узнали о выставке поздно, а именно когда она уже закончилась.

7. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

8. Пишу тебе, только чтобы уточнить информацию, без которой нельзя продолжать работу.

9. В то время как я смотрел фильм, на улице шел снег.

10. Только раз она рассмеялась – когда Саша рассказал ей, что я вчера упал на лестнице.

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