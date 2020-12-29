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Тест: Попробуйте без ошибок расставить знаки препинания в предложениях

29.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Попробуйте без ошибок расставить знаки препинания в предложениях

Русский язык – один из сложнейших в мире. И дело здесь не только в орфографии и произношении. Правописание сложных слов и другие запутанные правила можно просто выучить. А вот разобраться в пунктуации и всегда правильно ставить знаки препинания – это задачка со звездочкой. Предлагаем вам пройти наш тест и выяснить, насколько полны ваши знания в этой теме.

Ответы:

1. Восход будто зарево пожара.
2. Перед праздниками все дети находятся в приподнятом, радостном настроении.
3. Внизу, как зеркало, блестела гладь реки.
4. Во время лекции он сидел как на иголках.
5. Понять – значит простить.
6. Мы узнали о выставке поздно, а именно когда она уже закончилась.
7. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.
8. Пишу тебе, только чтобы уточнить информацию, без которой нельзя продолжать работу.
9. В то время как я смотрел фильм, на улице шел снег.
10. Только раз она рассмеялась – когда Саша рассказал ей, что я вчера упал на лестнице.

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Русский язык – один из сложнейших в мире. И дело здесь не только в орфографии и произношении. Правописание сложных слов и другие запутанные правила можно просто...
 
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