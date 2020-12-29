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Сможете ли вы справиться на отлично с тестом по географии?

29.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете ли вы справиться на отлично с тестом по географии?

Наша планета полна сюрпризов, удивительных секретов и малоизвестных фактов. По этой причине география считается одной из самых сложных, но при этом одной из самых увлекательных наук. А вы хорошо разбираетесь в ней? Еще что-то помните со школьных времен? Предлагаем проверить ваши познания в географии с помощью 10 вопросов. Настоящий знаток сможет легко ответить на них без ошибок!:)

Ответы:

1. Пангея
2. Кингстон
3. Белое море
4. Танзания
5. Флаг Люксембурга
6. Опоссум
7. Стамбул, Турция
8. Марокко
9. Южная Дакота
10. Мыс Рока

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Наша планета полна сюрпризов, удивительных секретов и малоизвестных фактов. По этой причине география считается одной из самых сложных, но при этом одной из самых...
 
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