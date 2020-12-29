|
Сможете ли вы справиться на отлично с тестом по географии?
29.12.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наша планета полна сюрпризов, удивительных секретов и малоизвестных фактов. По этой причине география считается одной из самых сложных, но при этом одной из самых увлекательных наук. А вы хорошо разбираетесь в ней? Еще что-то помните со школьных времен? Предлагаем проверить ваши познания в географии с помощью 10 вопросов. Настоящий знаток сможет легко ответить на них без ошибок!:)
Ответы:
1. Пангея
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша планета полна сюрпризов, удивительных секретов и малоизвестных фактов. По этой причине география считается одной из самых сложных, но при этом одной из самых...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)