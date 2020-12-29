Сможете ли вы справиться на отлично с тестом по географии?

Источник материала: Flytothesky





Наша планета полна сюрпризов, удивительных секретов и малоизвестных фактов. По этой причине география считается одной из самых сложных, но при этом одной из самых увлекательных наук. А вы хорошо разбираетесь в ней? Еще что-то помните со школьных времен? Предлагаем проверить ваши познания в географии с помощью 10 вопросов. Настоящий знаток сможет легко ответить на них без ошибок!:)

Ответы:

1. Пангея

2. Кингстон

3. Белое море

4. Танзания

5. Флаг Люксембурга

6. Опоссум

7. Стамбул, Турция

8. Марокко

9. Южная Дакота

10. Мыс Рока

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