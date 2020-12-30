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Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?
30.12.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У каждого человека свой уровень эрудиции и образованности. На планете вряд ли найдутся два человека, у которых полностью совпадут эти параметры. Кто-то знает все обо всем и может свободно дискутировать о ядерной физике и литературе эпохи барокко, а о ком-то говорят: “Главное, что он человек хороший”. А какой уровень образованности у вас, если брать в расчет не школьный аттестат или университетский диплом, а количество ваших знаний? Давайте это проверим!
Ответы:
1. Планиметрия – наука, которая изучает свойства фигур на плоскости.
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У каждого человека свой уровень эрудиции и образованности. На планете вряд ли найдутся два человека, у которых полностью совпадут эти параметры. Кто-то знает все...
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