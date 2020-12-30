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Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

30.12.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

У каждого человека свой уровень эрудиции и образованности. На планете вряд ли найдутся два человека, у которых полностью совпадут эти параметры. Кто-то знает все обо всем и может свободно дискутировать о ядерной физике и литературе эпохи барокко, а о ком-то говорят: “Главное, что он человек хороший”. А какой уровень образованности у вас, если брать в расчет не школьный аттестат или университетский диплом, а количество ваших знаний? Давайте это проверим!

Ответы:

1. Планиметрия – наука, которая изучает свойства фигур на плоскости.
2. Северный Ледовитый – самый мелководный океан.
3. Картину «Меланхолия» написал Эдвард Мунк.
4. Константинополь основан в 330 г.
5. Екатерину II на престоле сменил Павел I.
6. Первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе – Иван Бунин.
7. CaO – химическая формула негашеной извести.
8. Великая теорема Ферма – самая знаменитая математическая загадка всех времен.
9. S=Vt – расстояние, которое прошло тело при равномерном движении.
10. Китайский Новый год празднуется 12 февраля.

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У каждого человека свой уровень эрудиции и образованности. На планете вряд ли найдутся два человека, у которых полностью совпадут эти параметры. Кто-то знает все...
 
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