Тест: На каком уровне образованности вы находитесь?

Источник материала: Flytothesky





У каждого человека свой уровень эрудиции и образованности. На планете вряд ли найдутся два человека, у которых полностью совпадут эти параметры. Кто-то знает все обо всем и может свободно дискутировать о ядерной физике и литературе эпохи барокко, а о ком-то говорят: “Главное, что он человек хороший”. А какой уровень образованности у вас, если брать в расчет не школьный аттестат или университетский диплом, а количество ваших знаний? Давайте это проверим!

Ответы:

1. Планиметрия – наука, которая изучает свойства фигур на плоскости.

2. Северный Ледовитый – самый мелководный океан.

3. Картину «Меланхолия» написал Эдвард Мунк.

4. Константинополь основан в 330 г.

5. Екатерину II на престоле сменил Павел I.

6. Первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе – Иван Бунин.

7. CaO – химическая формула негашеной извести.

8. Великая теорема Ферма – самая знаменитая математическая загадка всех времен.

9. S=Vt – расстояние, которое прошло тело при равномерном движении.

10. Китайский Новый год празднуется 12 февраля.

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