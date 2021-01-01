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Что происходит с организмом во время похмелья?

01.01.2021 10:29 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новогоднее застолье и последующее за ним похмелье - зачастую взаимосвязанные вещи. После затянувшегося дедлайна и завершения всех незаконченных дел года, каждый мечтает расслабиться и позволить себе чуточку лишнего. И если одни устраивают праздник чревоугодия, сметая все - оливье, селедку под шубой, торт "Наполеон и, о боже, "такую гадость - заливную рыбу", то другие отмечают событие бокалом шампанского и напитках покрепче.

© CC0 / Pixabay/Engin_Akyurt
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Так что же происходит с организмом во время похмелья и как разорвать этот праздничный, но такой порочный круг - попробовал разобраться Sputnik.

И помните: алкоголь вредит вашему здоровью!

На этот раз в нашей справке не будет подразделения на категории плюс и минус: согласитесь, хорошего в похмелье мало. Так что просто начнем с простой симптоматики. Представьте, вы проснулись утром после бурной вечеринки и заметили следующие неприятные признаки:

- сухость во рту,

- головная боль и головокружение,

- тошнота,

- боль в мышцах и суставах.

Присутствуют? Поздравляем, к вам пришло похмелье! А теперь разберемся, что в это время испытывает ваш организм в целом.

© Pixabay
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Мозг. Нет, он вовсе не увеличивается в размерах, даже если вам кажется, что ваш череп готов расколоться на части. Наоборот - при похмелье мозг уменьшается. А все потому, что за ночь организм обезвоживается настолько, что пытается восполнить заветную влагу из всех органов. К этому добавляются спазмы сосудов, кислородное голодание клеток и головокружение.

Желудок. Проникая в желудок, алкоголь раздражает важный орган и стимулирует выработку желудочной кислоты. Таким образом страдают и другие органы - печень, поджелудочная и почки, которые перестают впитывать полезные вещества и выводить шлаки.

Печень. Один из основных "чистильщиков" организма обычно работает над расщеплением ядов в теле. Попадая в печень во время похмелья, алкоголь превращается в токсичный яд, который провоцирует симптомы отравления.

Хочется приободрить вас и напомнить, что обычно абстинентный синдром сохраняется не больше 24 часов, так что нужно набраться терпения и помочь организму выкарабкаться из "похмельной комы". Как же сделать это правильно?

Как избавиться от похмелья - лучшие способы

  • Ешьте яйца. Аминокислоты, содержащиеся в бобах, курином мясе и яйцах - очищают организм от похмельных ядов.
  • Пейте воду. Только чистая питьевая вода (не кока-кола) поможет вам справиться с обезвоживанием.
  • Спите. Причем, до упора и игнорируя истину про хрупкий и короткий сон алкоголика.
  • Душ. Если вы рисковый человек и все же решили выйти из дома - примите контрастный душ перед этим. Это поможет не только освежиться, но и взбодриться.
  • Балуйтесь сладким. Поднимаем уровень глюкозы в крови и достаем ведро мороженого из холодильника. Не думаем о фигуре и с радостью охлаждаем воспаленных похмельем мозг.

 
 
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Утро после бурной новогодней ночи редко наполнено счастьем и бабочками. Как же работает механизм похмелья и что поможет вам избежать повторения прежних ошибок -...
 
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