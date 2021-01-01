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Что происходит с организмом во время похмелья?
01.01.2021 10:29 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новогоднее застолье и последующее за ним похмелье - зачастую взаимосвязанные вещи. После затянувшегося дедлайна и завершения всех незаконченных дел года, каждый мечтает расслабиться и позволить себе чуточку лишнего. И если одни устраивают праздник чревоугодия, сметая все - оливье, селедку под шубой, торт "Наполеон и, о боже, "такую гадость - заливную рыбу", то другие отмечают событие бокалом шампанского и напитках покрепче.
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Так что же происходит с организмом во время похмелья и как разорвать этот праздничный, но такой порочный круг - попробовал разобраться Sputnik.
И помните: алкоголь вредит вашему здоровью!
На этот раз в нашей справке не будет подразделения на категории плюс и минус: согласитесь, хорошего в похмелье мало. Так что просто начнем с простой симптоматики. Представьте, вы проснулись утром после бурной вечеринки и заметили следующие неприятные признаки:
- сухость во рту,
- головная боль и головокружение,
- тошнота,
- боль в мышцах и суставах.
Присутствуют? Поздравляем, к вам пришло похмелье! А теперь разберемся, что в это время испытывает ваш организм в целом.
Мозг. Нет, он вовсе не увеличивается в размерах, даже если вам кажется, что ваш череп готов расколоться на части. Наоборот - при похмелье мозг уменьшается. А все потому, что за ночь организм обезвоживается настолько, что пытается восполнить заветную влагу из всех органов. К этому добавляются спазмы сосудов, кислородное голодание клеток и головокружение.
Желудок. Проникая в желудок, алкоголь раздражает важный орган и стимулирует выработку желудочной кислоты. Таким образом страдают и другие органы - печень, поджелудочная и почки, которые перестают впитывать полезные вещества и выводить шлаки.
Печень. Один из основных "чистильщиков" организма обычно работает над расщеплением ядов в теле. Попадая в печень во время похмелья, алкоголь превращается в токсичный яд, который провоцирует симптомы отравления.
Хочется приободрить вас и напомнить, что обычно абстинентный синдром сохраняется не больше 24 часов, так что нужно набраться терпения и помочь организму выкарабкаться из "похмельной комы". Как же сделать это правильно?
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