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20 лучших фотографий недели

03.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Вот и наступил 2021 год. Мы хотим поздравить вас и пожелать, чтобы новое десятилетие приносило все только самое хорошее. А все неудачи и проблемы пусть останутся в старом 2020. Проведите первое воскресенье нового года так, как вам хочется: отдыхайте или веселитесь, вкусно кушайте или устройте разгрузочный день, прогуляйтесь или полежите на любимом диване. Но не забудьте заглянуть в нашу подборку лучших фото, чтобы зарядиться настроением на всю следующую неделю.

1. Зимние радости. Фотограф Igor

2. Раннее утро, ветряная мельница и туман. Фотограф Jo seok Seo

3. Дом будущего. Фотограф Ueli Frischknecht

4. Прошлогодний. Фотограф Yichun Zhang

5. Метеоритный дождь. Фотограф 清小汐

6. Ледяное озеро. Фотограф PeterLau

7. Северное побережье. Фотограф Broken Stone

8. Маяк. Фотограф Jeff Sorenson

9. Новый рассвет и надежда. Фотограф Irene Steeves

10. Спокойствие. Фотограф Anita

11. Виадук Альтенбекен. Фотограф Jürgen Siggemann

12. Зимняя ночь. Фотограф 小重山

13. В весеннем парке. Фотограф Юрий Цыплятников

14. Поезд-беглец. Фотограф Olga Martynska

15. Вместе. Фотограф anna pupczyk

16. Встреча. Фотограф Leif Løndal

17. Иногда идет дождь. Фотограф Eduardo Teixeira de Sousa

18. Лесное дно. Фотограф Timm Burgess

19. Дома. Фотограф 沈阳云河

20. Вечерний свет. Фотограф Kai Hiksch

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Вот и наступил 2021 год. Мы хотим поздравить вас и пожелать, чтобы новое десятилетие приносило все только самое хорошее. А все неудачи и проблемы пусть останутся в...
 
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