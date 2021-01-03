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20 лучших фотографий недели
03.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вот и наступил 2021 год. Мы хотим поздравить вас и пожелать, чтобы новое десятилетие приносило все только самое хорошее. А все неудачи и проблемы пусть останутся в старом 2020. Проведите первое воскресенье нового года так, как вам хочется: отдыхайте или веселитесь, вкусно кушайте или устройте разгрузочный день, прогуляйтесь или полежите на любимом диване. Но не забудьте заглянуть в нашу подборку лучших фото, чтобы зарядиться настроением на всю следующую неделю.
1. Зимние радости. Фотограф
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