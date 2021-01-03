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Внимание и поддержка. В канун Нового года президент посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

03.01.2021 22:47 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Здоровье людей - главное и для государства, именно поэтому такие большие вложения в медицину. В канун Нового года Александр Лукашенко посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, чтобы проверить состояние важнейшего центра, а также поддержать под Новый год маленьких пациентов.

Каждый день они храбро сражаются со страшной болезнью. И это тот случай, когда чужих детей не бывает. Впрочем, Александр Лукашенко не обошел вниманием и медиков. Так, президент затронул тему модернизации медицины и нового корпуса РНПЦ.

Во время разговора обсудили и декретные отпуска - Александр Лукашенко заявил, что декретный отпуск останется в нынешнем виде, сокращать его не будут. Поделился президент и ожиданиями на 2021 год. В приоритете - экономика.

От себя добавим, что в РНПЦ более двух с половиной тысяч детей находятся на постоянном контроле. К сожалению, онкология - это болезнь, с которой люди живут годами. Но наши специалисты делают все возможное, чтобы помочь пациентам.

 
 
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Здоровье людей - главное и для государства, именно поэтому такие большие вложения в медицину. В канун Нового года Александр Лукашенко посетил РНПЦ детской...
 
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