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Внимание и поддержка. В канун Нового года президент посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах
03.01.2021 22:47 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Здоровье людей - главное и для государства, именно поэтому такие большие вложения в медицину.
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Здоровье людей - главное и для государства, именно поэтому такие большие вложения в медицину. В канун Нового года Александр Лукашенко посетил РНПЦ детской...
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