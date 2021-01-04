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Сможете пройти тест по колористике?

04.01.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете пройти тест по колористике?

Колористика – это увлекательная наука, которая изучает правила создания и сочетания цветов. Все мы с детства знаем, что при смешивании двух разных красок получается третий цвет. Иногда это похоже на настоящую магию, ведь новый цвет может быть совершенно неожиданным. А если к двум краскам добавить третью и четвертую, можно создать свой уникальный оттенок. Предлагаем проверить ваши знания в колористике и пройти цветовой тест по смешиванию красок.

Ответы:

1. Красный + синий – фиолетовый
2. Зеленый + желтый – оливковый
3. Зеленый + красный – коричневый
4. Коричневый + белый – бежевый
5. Желтый + белый + зеленый – салатовый
6. Синий + желтый + черный – темно-зеленый
7. Желтый + красный + черный + зеленый – горчичный
8. Красный + синий + желтый – темный пурпурный
9. Черный + желтый – коричневый
10. Золотистая охра + белый – слоновая кость

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Колористика – это увлекательная наука, которая изучает правила создания и сочетания цветов. Все мы с детства знаем, что при смешивании двух разных красок...
 
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