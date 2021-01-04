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Разгрузочный день: как очистить организм после праздников?

04.01.2021 11:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Череда праздничных застолий с калорийными оливье и углеводными тортиками - тяжелая ноша для желудка, который привык к правильному питанию. Вы можете столкнуться с неприятными последствиями праздника: тяжестью, вздутием живота и болевыми ощущениями в пищеводе.

© CC0 / Pixabay
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Не стоит паниковать, ведь самый действенный способ избавиться от них - разгрузочный день. Это поможет очистить организм от токсинов, а также сбросить пару лишних килограммов, которые вы успели накопить за праздничный период.

Но как же "разгрузиться" правильно и не навредить своему здоровью - читайте в руководстве Sputnik.

- Подготовьтесь. Планируйте "разгрузку" заранее. Съедать годовой запас еды перед диетой - самый небезопасный метод, который точно скажется на состоянии вашего организма. Начинайте постепенно: за день до "разгрузки" откажитесь от тяжелой и жирной еды, а также сократите рацион хотя бы во время ужина.

- Определитесь с меню. Подберите самый оптимальный вариант разгрузочного дня. Составьте список "разрешенных" продуктов, отдавая предпочтение еде, наполненной белками и полезной клетчаткой. Также не забывайте про индивидуальные особенности своего организма: аллергии, хронические заболевания и другое.

- Не частите. Не стоит "разгружаться" часто, так как сокращение списка потребляемых продуктов может привести к нехватке витаминов и питательных веществ в организме. А это прямая дорожка к авитаминозам и другим проблемам со здоровьем.

© Pixabay
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- Соблюдайте тишину. Проведите разгрузочный день в тишине и спокойствии. Старайтесь не нервничать и избегать физических нагрузок. Любое ограничение - настоящий стресс для организма, так что будьте готовы к головной боли или отсутствию энергии.

- Плавный "выход". Выход из "разгрузки" должен быть постепенным. Не стоит начинать следующий день с атаки на холодильник, сметая на своем пути всю жирную "запрещенку". Лучше ограничиться легкой пищей - овощными или фруктовыми салатами, омлетами и нежирным мясом - это поможет закрепить желанный результат.

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