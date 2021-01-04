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Тест: Помните ли вы, сколько стоили продукты в СССР?
04.01.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие уверены, что раньше было лучше. И трава была зеленее, и люди добрее, а цены в магазинах не били по карману. Ведь стоимость продуктов в СССР не менялась годами. Стаканчик легендарной газировки из автомата стоил всего копейку, а за вкуснейшую воду с сиропом приходилось отдавать 3 копейки. Кто-то еще застал те цены, а кто-то просто читал или слышал о них от старших. Предлагаем вам пройти ностальгический тест и узнать, помните ли вы, сколько стоили продукты в Советском Союзе.
Ответы:
1. Литр подсолнечного масла стоил 1 рубль 50 копеек.
Еще один тест:
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Многие уверены, что раньше было лучше. И трава была зеленее, и люди добрее, а цены в магазинах не били по карману. Ведь стоимость продуктов в СССР не менялась годами....
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