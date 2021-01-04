Тест: Помните ли вы, сколько стоили продукты в СССР?

Источник материала: Flytothesky





Многие уверены, что раньше было лучше. И трава была зеленее, и люди добрее, а цены в магазинах не били по карману. Ведь стоимость продуктов в СССР не менялась годами. Стаканчик легендарной газировки из автомата стоил всего копейку, а за вкуснейшую воду с сиропом приходилось отдавать 3 копейки. Кто-то еще застал те цены, а кто-то просто читал или слышал о них от старших. Предлагаем вам пройти ностальгический тест и узнать, помните ли вы, сколько стоили продукты в Советском Союзе.

Ответы:

1. Литр подсолнечного масла стоил 1 рубль 50 копеек.

2. Банка сгущенки стоила 55 копеек.

3. Пирожное «Корзиночка» стоило 22 копейки.

4. Торт «Птичье молоко» стоил 6 рублей 40 копеек.

5. Бутылка шампанского стоила 5 рублей 50 копеек.

6. Килограмм говядины стоил 2 рубля.

7. Ржаной хлеб стоил 16 копеек.

8. Пломбир стоил 48 копеек.

9. Бутылка кефира стоила 30 копеек.

10. Шоколадка «Аленка» стоила 80 копеек.

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