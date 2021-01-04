Экспресс-тест: Что кулак говорит о вашей личности?

Источник материала: Flytothesky





Мимика и жесты говорят многое о личности. Опытным психологам достаточно одного взгляда, чтобы распознать проблемы человека без слов. То, как вы двигаетесь, улыбаетесь и даже сжимаете кулак, раскрывает совершенно неожиданные черты вашего характера. Чтобы пройти этот тест, нужно всего лишь внимательно посмотреть на сжатую в кулак ладонь и расположение большого пальца по отношению к остальным. Готовы? Тогда вперед!

Пройдите также:

Тест: Можно ли назвать вас креативным гением?