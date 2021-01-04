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Экспресс-тест: Что кулак говорит о вашей личности?
04.01.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мимика и жесты говорят многое о личности. Опытным психологам достаточно одного взгляда, чтобы распознать проблемы человека без слов. То, как вы двигаетесь, улыбаетесь и даже сжимаете кулак, раскрывает совершенно неожиданные черты вашего характера. Чтобы пройти этот тест, нужно всего лишь внимательно посмотреть на сжатую в кулак ладонь и расположение большого пальца по отношению к остальным. Готовы? Тогда вперед!
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Мимика и жесты говорят многое о личности. Опытным психологам достаточно одного взгляда, чтобы распознать проблемы человека без слов. То, как вы двигаетесь,...
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