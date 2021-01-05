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Тест: Что чернильные пятна расскажут о вашей преобладающей эмоции?

05.01.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что чернильные пятна расскажут о вашей преобладающей эмоции?

Гнев, радость, печаль, злость… В каждом из нас живет эмоция, которая преобладает над всеми остальными и определяет нас. Она живет в нас на подсознательном уровне и вырывается тогда, когда мы этого не ждем. Например, в стрессовых ситуациях или когда мы находимся в одиночестве. Предлагаем вам пройти необычный тест. Посмотрите на эти чернильные пятна и честно ответьте, какие чувства они у вас вызывают.

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Гнев, радость, печаль, злость… В каждом из нас живет эмоция, которая преобладает над всеми остальными и определяет нас. Она живет в нас на подсознательном уровне и...
 
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