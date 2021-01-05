Госпошлина за пребывание в погранзоне и полосе отменена в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Государственная пошлина за посещение пограничной зоны и полосы отменена в Беларуси, об этом сообщила во вторник пресс-служба Госпогранкомитета республики.

Пошлина была отменена 1 января в соответствии с Законом от 29 декабря 2020 г. №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь".

"Теперь выдача пропусков (на посещение пограничной зоны - Sputnik) будет осуществляться бесплатно для всех", - говорится в сообщении ГПК.

Там напомнили, что Госпогранкомитет планомерно упрощает условия пребывания в приграничье. В 2017 году была отменена госпошлина за нахождение в пограничной зоне для белорусов и иностранцев, постоянно проживающих в республике. В 2019-м пошлину отменили и для иностранцев.

Такие меры, по мнению ГПК, упрощают порядок пребывания в погранзоне и погранполосе, а также повышают туристическую привлекательность объектов, которые расположены в приграничье.

Граждане Беларуси могут находиться в пределах пограничной зоны, имея при себе паспорт, военный билет. водительские права или служебное удостоверение. Для пребывания в пограничной полосе, в которую можно попасть только в предназначенных для этого местах, необходимо получить пропуск.

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