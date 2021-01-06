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Тест проверит, насколько хорошо вы помните советские телепередачи

06.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест проверит, насколько хорошо вы помните советские телепередачи

Из года в год мы пересматриваем культовые советские фильмы. Но во времена СССР существовали и мегапопулярные телепередачи, которые не уступают классике кино по захватывающим сюжетам и харизматичным героям. Во время показа этих программ у экранов телевизоров собиралась вся страна. Застали эти времена? Предлагаем вам пройти ностальгический тест и попробовать вспомнить ведущих и названия самых популярных программ советского ТВ.

Ответы:

1. Юрий Николаев
2. «АБВГДейка»
3. «Музыкальный киоск»
4. «А ну-ка, девушки!»
5. Александр Иванов
6. «Кабачок „13 стульев“»
7. «Это вы можете»
8. Генрих Боровик
9. «Международная панорама»
10. Сергей Капица

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Из года в год мы пересматриваем культовые советские фильмы. Но во времена СССР существовали и мегапопулярные телепередачи, которые не уступают классике кино по...
 
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