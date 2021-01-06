Тест проверит, насколько хорошо вы помните советские телепередачи

Источник материала: Flytothesky





Из года в год мы пересматриваем культовые советские фильмы. Но во времена СССР существовали и мегапопулярные телепередачи, которые не уступают классике кино по захватывающим сюжетам и харизматичным героям. Во время показа этих программ у экранов телевизоров собиралась вся страна. Застали эти времена? Предлагаем вам пройти ностальгический тест и попробовать вспомнить ведущих и названия самых популярных программ советского ТВ.

Ответы:

1. Юрий Николаев

2. «АБВГДейка»

3. «Музыкальный киоск»

4. «А ну-ка, девушки!»

5. Александр Иванов

6. «Кабачок „13 стульев“»

7. «Это вы можете»

8. Генрих Боровик

9. «Международная панорама»

10. Сергей Капица

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