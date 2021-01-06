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Тест проверит, насколько хорошо вы помните советские телепередачи
06.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Из года в год мы пересматриваем культовые советские фильмы. Но во времена СССР существовали и мегапопулярные телепередачи, которые не уступают классике кино по захватывающим сюжетам и харизматичным героям. Во время показа этих программ у экранов телевизоров собиралась вся страна. Застали эти времена? Предлагаем вам пройти ностальгический тест и попробовать вспомнить ведущих и названия самых популярных программ советского ТВ.
Ответы:
1. Юрий Николаев
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Из года в год мы пересматриваем культовые советские фильмы. Но во времена СССР существовали и мегапопулярные телепередачи, которые не уступают классике кино по...
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