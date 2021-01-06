Что происходит с организмом, когда вы бросаете пить алкоголь?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Некоторые научные исследования гласят, что один бокал вина в день – вполне безобидная практика и не может нанести вред организму. Вот почему такая "поблажка" дает оправданный предлог "уговорить" бутылочку игристого в теплом кругу. И в этом случае дозволенная норма превращается в превышение, которое несет вред организму.

Так что же происходит с организмом, когда вы перестаете пить алкоголь (конфеты с ликером входят в запрещенный список) и становитесь на путь "очищения" – читайте в специальной справке Sputnik.

Первое и, пожалуй, главное достоинство такого решения – активация мозговой деятельности. Исходя из исследований, даже те люди, которые пьют алкоголь "только по праздникам", со временем начинают страдать от расстройств памяти. И если вы все-таки решитесь пойти на осознанный отказ, то вскоре заметите, насколько улучшилась память.

Что касается запаха, то эту перемену не так-то просто уловить, будто она происходит на химическом уровне. Специалисты обнадеживают, что те, кто отказался от спиртного на месяц, начинают пахнуть иначе, причем, более привлекательно. Так же стоит помнить, что отказавшись от алкоголя, вы откроете целый мир оттенков и вкусов еды, которые притупляются от спиртного.

Каждый из вас слышал присказку о том, что один бокал красного сухого за обедом/ужином оказывает самое благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Однако мало кто помнит, что превышение нормы производит противоположный эффект. Поэтому, намеренно убрав алкоголь из рациона, вы снизите риск инсульта, гипертонии и других заболеваний.

В число запретных продуктов "диетчиков" алкоголь попал не просто так: все дело в его сахарах. В то время, когда все диетологи объявили войну сладостям, алкоголь мгновенно попал в черный список тех, кто следит за своей фигурой. Причем алкоголь не только перегружен калориями, а еще возбуждает желание поглощать их.

"Пьяная эйфория" не может длиться вечно: спиртное – стимулятор нервной системы, который повышает наше настроение. Однако не стоит обольщаться, это всего лишь розовые очки, которые вы можете "примерить" на непродолжительное время, после чего последует приступ депрессии. Все это происходит из-за резкого снижения уровня серотонина в крови. Так что отказ от алкоголя сделает ваше нервы крепче, а жизнь – спокойнее.