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Тест: Сможете ли вы угадать книгу по кадру из ее экранизации?

06.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы угадать книгу по кадру из ее экранизации?

Во время чтения художественной литературы наше воображение рисует картину того, о чем говорится в тексте. В голове складывается образ персонажей, окружающей обстановки и пейзажей. Но экранизации книг часто не совпадают с этими представлениями. А иногда даже со словами автора. Ведь режиссеры видят все по-своему. Предлагаем вам проверить свою начитанность и насмотренность и попробовать соотнести кадры экранизаций с оригинальными произведениями.

Ответы:

1. «Анна Каренина»
2. «Унесенные ветром»
3. «Великий Гэтсби»
4. «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»
5. «Автостопом по галактике»
6. «Илиада»
7. «Обломов»
8. «12 стульев»
9. «Вопрос – ответ»
10. «Пикник на обочине»

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Во время чтения художественной литературы наше воображение рисует картину того, о чем говорится в тексте. В голове складывается образ персонажей, окружающей...
 
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