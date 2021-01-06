Тест: Сможете ли вы угадать книгу по кадру из ее экранизации?

Источник материала: Flytothesky





Во время чтения художественной литературы наше воображение рисует картину того, о чем говорится в тексте. В голове складывается образ персонажей, окружающей обстановки и пейзажей. Но экранизации книг часто не совпадают с этими представлениями. А иногда даже со словами автора. Ведь режиссеры видят все по-своему. Предлагаем вам проверить свою начитанность и насмотренность и попробовать соотнести кадры экранизаций с оригинальными произведениями.

Ответы:

1. «Анна Каренина»

2. «Унесенные ветром»

3. «Великий Гэтсби»

4. «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»

5. «Автостопом по галактике»

6. «Илиада»

7. «Обломов»

8. «12 стульев»

9. «Вопрос – ответ»

10. «Пикник на обочине»

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