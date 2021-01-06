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Тест: Сможете ли вы угадать книгу по кадру из ее экранизации?
06.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Во время чтения художественной литературы наше воображение рисует картину того, о чем говорится в тексте. В голове складывается образ персонажей, окружающей обстановки и пейзажей. Но экранизации книг часто не совпадают с этими представлениями. А иногда даже со словами автора. Ведь режиссеры видят все по-своему. Предлагаем вам проверить свою начитанность и насмотренность и попробовать соотнести кадры экранизаций с оригинальными произведениями.
Ответы:
1. «Анна Каренина»
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Во время чтения художественной литературы наше воображение рисует картину того, о чем говорится в тексте. В голове складывается образ персонажей, окружающей...
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