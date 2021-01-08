|
Правда ли, что… Тест на знание интересных фактов
08.01.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наша планета полна загадок и тайн, которые пытаются разгадать не одно поколение ученых. Что находится на дне Марианской впадины? Существовал ли древний писатель Гомер? Когда будет опровергнута или доказана теория струн? Сколько еще будет выходить сериал «Симпсоны»? На все эти вопросы нет однозначного ответа. Предлагаем вам пройти тест с интересными фактами и проверить, насколько полны ваши знания об окружающем мире.
Ответы:
1. Нет
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша планета полна загадок и тайн, которые пытаются разгадать не одно поколение ученых. Что находится на дне Марианской впадины? Существовал ли древний писатель...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)