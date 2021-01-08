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Правда ли, что… Тест на знание интересных фактов

08.01.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Правда ли, что… Тест на знание интересных фактов

Наша планета полна загадок и тайн, которые пытаются разгадать не одно поколение ученых. Что находится на дне Марианской впадины? Существовал ли древний писатель Гомер? Когда будет опровергнута или доказана теория струн? Сколько еще будет выходить сериал «Симпсоны»? На все эти вопросы нет однозначного ответа. Предлагаем вам пройти тест с интересными фактами и проверить, насколько полны ваши знания об окружающем мире.

Ответы:

1. Нет
2. Нет
3. Да
4. Нет
5. Нет
6. Да
7. Да
8. Нет
9. Да
10. Да

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Наша планета полна загадок и тайн, которые пытаются разгадать не одно поколение ученых. Что находится на дне Марианской впадины? Существовал ли древний писатель...
 
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