Какой сегодня праздник: 11 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 11 января отмечается Международный день "спасибо"? О том, чем еще ознаменовано 11 января, – в обзоре Sputnik.

Что произошло 11 января

В 1569 году в Англии прошла первая упомянутая в истории лотерея.

В 1935 году американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

В 1940 году в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

Кто родился 11 января

11 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память 14000 вифлеемских мучеников-младенцев, пострадавших ради Христа по приказу царя Ирода.

Именины

11 января именины у Марка, Ивана, Георгия, Вениамина, а также Анны, Варвары, Евдокии и Натальи.

11 января в народном календаре

На Руси этот день назывался "страшным", потому что вечером 11 января неистовствовала нечистая сила. Также детей оберегали 11 января особенно тщательно, традиция взяла свое начало от младенцев, которые были "в Вифлееме Иродом избиенны".

Кроме того, продолжались святочные гулянья: несмотря на Страшный день, народ веселился и гулял.

Конечно, обращали внимание на погоду: если 11 января дул северный ветер, а облаков на небе не было, то стоило вскоре ждать морозов.

11 января в белорусском народном календаре