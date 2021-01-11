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Кто это сказал: герой фильма или философ?

11.01.2021 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кто это сказал: герой фильма или философ?

Философские цитаты – это глубокие и мудрые изречения, которые заставляют человека задуматься. Такие наполненные смыслом фразы встречаются повсюду: в книгах, в кино и сериалах, в повседневных разговорах и в социальных сетях. Но не всегда мы можем точно сказать, кто автор того или иного изречения. Предлагаем вам проверить, можете ли вы отличить фразы античных философов от цитат из культовых фильмов. Но предупреждаем заранее: эта задачка сложнее, чем кажется!

Ответы:

1. «Страх обладает огромной силой – он отбирает у вас свободу выбора» – герой фильма.
2. «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить» – философ.
3. «Наука – это организованные знания, мудрость – это организованная жизнь» – философ.
4. «В жизни две беды: первая – никогда не достигнуть своих мечтаний, вторая – достигнуть их» – герой фильма.
5. «Порой мы столь заняты врагами, что не помним про друзей» – герой фильма.
6. «Люди – рабы своих вещей» – герой фильма.
7. «Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем» – философ.
8. «Не стоит винить ребенка за то, что он боится темноты. Настоящая трагедия – это когда взрослый человек боится света»– философ.
9. «Не важно, что у тебя внутри, человека познают по его поступкам» – герой фильма.
10. «У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть» – философ.

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Философские цитаты – это глубокие и мудрые изречения, которые заставляют человека задуматься. Такие наполненные смыслом фразы встречаются повсюду: в книгах, в...
 
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