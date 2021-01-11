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Кто это сказал: герой фильма или философ?
11.01.2021 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Философские цитаты – это глубокие и мудрые изречения, которые заставляют человека задуматься. Такие наполненные смыслом фразы встречаются повсюду: в книгах, в кино и сериалах, в повседневных разговорах и в социальных сетях. Но не всегда мы можем точно сказать, кто автор того или иного изречения. Предлагаем вам проверить, можете ли вы отличить фразы античных философов от цитат из культовых фильмов. Но предупреждаем заранее: эта задачка сложнее, чем кажется!
Ответы:
1. «Страх обладает огромной силой – он отбирает у вас свободу выбора» – герой фильма.
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Философские цитаты – это глубокие и мудрые изречения, которые заставляют человека задуматься. Такие наполненные смыслом фразы встречаются повсюду: в книгах, в...
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