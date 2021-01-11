Как хорошо вы помните фильмы, которые выходили в СССР?

Источник материала: Flytothesky





Вы прекрасно знаете имена советских актеров и режиссеров? Можете без труда вспомнить цитату из старого фильма? Или же напеть любую песню из отечественного мюзикла? В общем, если вы истинный фанат советского кино, то предлагаем вам пройти этот небольшой тест. Все, что от вас требуется, – посмотреть на кинокадры, напрячь свою память и дать правильное название фильма:) Желаем удачи!

Ответы:

1. «Три плюс два»

2. «Узник замка Иф»

3. «Мой ласковый и нежный зверь»

4. «Звезда пленительного счастья»

5. «Сталкер»

6. «Иди и смотри»

7. «Мужики!..»

8. «Через тернии к звездам»

9. «Капитан Немо»

10. «Формула любви»

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