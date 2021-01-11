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Как хорошо вы помните фильмы, которые выходили в СССР?

11.01.2021 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Как хорошо вы помните фильмы, которые выходили в СССР?

Вы прекрасно знаете имена советских актеров и режиссеров? Можете без труда вспомнить цитату из старого фильма? Или же напеть любую песню из отечественного мюзикла? В общем, если вы истинный фанат советского кино, то предлагаем вам пройти этот небольшой тест. Все, что от вас требуется, – посмотреть на кинокадры, напрячь свою память и дать правильное название фильма:) Желаем удачи!

Ответы:

1. «Три плюс два»
2. «Узник замка Иф»
3. «Мой ласковый и нежный зверь»
4. «Звезда пленительного счастья»
5. «Сталкер»
6. «Иди и смотри»
7. «Мужики!..»
8. «Через тернии к звездам»
9. «Капитан Немо»
10. «Формула любви»

Еще один тест:
Тест проверит, насколько хорошо вы помните советские телепередачи

 
 
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Вы прекрасно знаете имена советских актеров и режиссеров? Можете без труда вспомнить цитату из старого фильма? Или же напеть любую песню из отечественного мюзикла?...
 
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