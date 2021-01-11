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Знаете ли вы, как устроено тело человека?
11.01.2021 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человеческое тело настолько уникальное и сложное, что до сих пор ученые не могут разгадать все его загадки и тайны. Но все же многое о нашем организме мы знаем точно. Например то, как он устроен, какие функции выполняют те или иные органы и механизмы их работы. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете человеческий организм. Готовы к тесту по анатомии? Тогда поехали!
Ответы:
1. Селезенка находится в левой верхней части брюшной полости.
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Человеческое тело настолько уникальное и сложное, что до сих пор ученые не могут разгадать все его загадки и тайны. Но все же многое о нашем организме мы знаем...
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