Знаете ли вы, как устроено тело человека?

Источник материала: Flytothesky





Человеческое тело настолько уникальное и сложное, что до сих пор ученые не могут разгадать все его загадки и тайны. Но все же многое о нашем организме мы знаем точно. Например то, как он устроен, какие функции выполняют те или иные органы и механизмы их работы. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете человеческий организм. Готовы к тесту по анатомии? Тогда поехали!

Ответы:

1. Селезенка находится в левой верхней части брюшной полости.

2. Сердце взрослого человека бьется с частотой 60-80 ударов в минуту.

3. Орган, который обезвреживает яды и токсины, – печень.

4. Правое легкое состоит из трех долей.

5. Мышца, которая отвечает за нахмуривание бровей и формирует вертикальные складки на переносице, – мышца гордецов.

6. Самые крупные носовые пазухи – гайморовы.

7. Диафрагма имеет форму купола.

8. Портняжные мышцы располагаются в передней части бедра.

9.Самая большая трубчатая кость в теле человека – бедренная.

10. “Умбиликус” с латинского переводится как пупок.

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