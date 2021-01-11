ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Знаете ли вы, как устроено тело человека?

11.01.2021 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Знаете ли вы, как устроено тело человека?

Человеческое тело настолько уникальное и сложное, что до сих пор ученые не могут разгадать все его загадки и тайны. Но все же многое о нашем организме мы знаем точно. Например то, как он устроен, какие функции выполняют те или иные органы и механизмы их работы. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете человеческий организм. Готовы к тесту по анатомии? Тогда поехали!

Ответы:

1. Селезенка находится в левой верхней части брюшной полости.
2. Сердце взрослого человека бьется с частотой 60-80 ударов в минуту.
3. Орган, который обезвреживает яды и токсины, – печень.
4. Правое легкое состоит из трех долей.
5. Мышца, которая отвечает за нахмуривание бровей и формирует вертикальные складки на переносице, – мышца гордецов.
6. Самые крупные носовые пазухи – гайморовы.
7. Диафрагма имеет форму купола.
8. Портняжные мышцы располагаются в передней части бедра.
9.Самая большая трубчатая кость в теле человека – бедренная.
10. “Умбиликус” с латинского переводится как пупок.

Пройдите также:
Тест: Все ли вы знаете о работе человеческого мозга?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеческое тело настолько уникальное и сложное, что до сих пор ученые не могут разгадать все его загадки и тайны. Но все же многое о нашем организме мы знаем...
 
Новости дня
Новости
 
20 лучших фотографий недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by