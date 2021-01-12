Сможете продолжить цитаты из советского кино?

Источник материала: Flytothesky





Советские кинофильмы давно стали классикой. Мы пересматриваем культовые картины из года в год и знаем все сюжеты, персонажей и песни наизусть. Многие фразы оттуда мы используем в повседневных разговорах. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните цитаты из советского кино. От вас требуется всего лишь покопаться в памяти и вспомнить продолжение предложения, которое вы точно слышали от экранных героев. Готовы? Поехали!

Ответы:

1. Заливная рыба

2. К любимым женщинам

3. Помоги материально

4. Воспитаем в своем коллективе

5. Она возьмет сама

6. Бороздят просторы Вселенной

7. Электричество кончилось

8. Минут на сорок

9. В городе детства

10. Зал ожидания

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