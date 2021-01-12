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Сможете продолжить цитаты из советского кино?
12.01.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советские кинофильмы давно стали классикой. Мы пересматриваем культовые картины из года в год и знаем все сюжеты, персонажей и песни наизусть. Многие фразы оттуда мы используем в повседневных разговорах. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните цитаты из советского кино. От вас требуется всего лишь покопаться в памяти и вспомнить продолжение предложения, которое вы точно слышали от экранных героев. Готовы? Поехали!
Ответы:
1. Заливная рыба
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Советские кинофильмы давно стали классикой. Мы пересматриваем культовые картины из года в год и знаем все сюжеты, персонажей и песни наизусть. Многие фразы оттуда...
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