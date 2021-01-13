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Старый Новый год: что можно, а чего нельзя делать?
13.01.2021 09:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Старый Новый год издавна считали тем же Новым годом, только по старому календарю. Это время особенно почитают в тех странах, где верующие не отходят от привычного летоисчисления. Поговаривают, что это день несет особенный, тайный смысл. Старый Новый год наполнен приметами, которые помогают заглянуть в неизведанное будущее и даже привлечь богатство в дом.
А что можно, а чего нельзя делать в это время, и как привлечь счастье и везение на целый год вперед - читайте в руководстве Sputnik.
Что можно делать в Старый Новый год
Что нельзя делать в Старый Новый год
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