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Старый Новый год: что можно, а чего нельзя делать?

13.01.2021 09:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Старый Новый год издавна считали тем же Новым годом, только по старому календарю. Это время особенно почитают в тех странах, где верующие не отходят от привычного летоисчисления. Поговаривают, что это день несет особенный, тайный смысл. Старый Новый год наполнен приметами, которые помогают заглянуть в неизведанное будущее и даже привлечь богатство в дом.

А что можно, а чего нельзя делать в это время, и как привлечь счастье и везение на целый год вперед - читайте в руководстве Sputnik.

Что можно делать в Старый Новый год

  • Готовить щедрую кутью, блюда из свинины, а также пироги, булочки и блины. Но основное правило праздничного стола - изобилие;
  • Собираться в теплом семейном кругу и звать самых близких друзей за праздничный стол;
  • Просить прощения друг у друга за прошлые поступки и слова, а также прощать старые обиды;
  • Гадать и загадывать самые заветные и смелые желания

Что нельзя делать в Старый Новый год

  • Не стоит одалживать деньги и самому давать в долг. Это может пошатнуть финансовое положение в 2021 году;
  • Не стоит припоминать былые обиды или обижаться на слова или поступки других людей;
  • Избегайте "легких" денег и не ввязывайтесь в любые авантюры, связанные с финансами;
  • Не стоит произносить слово "тринадцать", а также вести счет до этого числа. Предки верили, что таким образом можно призвать злых духов и чертей;
  • Не выносите мусор в ночь с 13 на 14. Вы можете нечаянно избавиться от своей удачи.

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