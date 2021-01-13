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Режим разгрузки: как привести фигуру в порядок после праздников?

13.01.2021 11:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После затяжного марафона праздников и выходных, ваш организм точно потребует полной разгрузки, посылая самые неоднозначные сигналы: тяжесть в желудке, вздутие живота, отечность и лишние килограммы на весах.

Чтобы вернуть организм в нормальное состояние, попробуйте устроить себе пару детокс-дней: сократите свой рацион, откажитесь от вредной и жирной пищи, а также займитесь физическими нагрузками.

© CC0 / Pixabay/mygraphx
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Едим меньше

В течении 3-5 дней уберите из меню все копченое, жареное, острое и маринованное. Также следует ограничить потребление соли и алкоголя, которые могут задерживать жидкость в организме. Сократите размер порций, но сделайте приемы пище более частыми.

Пьем больше

Водный баланс занимает особую роль в процессе разгрузки: чем больше вы пьете, тем скорее организм избавляется от накопленных за праздники токсинов. Помните, что суточная норма жидкости должна быть не меньше 1,5 литров.

Занимаемся правильно

Во время тренировок старайтесь следить за пульсом и максимально задействовать все группы мышц. Попробуйте многосоставные упражнения: выпады, подтягивания, приседания, отжимания, планку и скручивания в прессе. Если вы только начинаете свой "спортивный путь", достаточно делать по 10 выпадов, приседаний и отжиманий ежедневно.

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