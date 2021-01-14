Помните ли вы, как звали персонажей из советских мультфильмов?

Источник материала: Flytothesky





Все наше детство прошло на добрых, искренних и поучительных советских мультфильмах. Ну кто не подпевал маме из «Простоквашино»? Или внимательно не следил за историей дружбы Чебурашки и Крокодила Гены? Ведь, согласитесь, эти великолепные персонажи глубоко запали нам в сердце и душу и останутся там навсегда. А теперь пришла пора узнать, как хорошо вы помните имена популярных героев. Ну что, начнем?

Ответы:

1. Гаврюша

2. Фрекен Бок

3. Вова

4. Фунтик

5. Кеша

6. Алиса

7. Бонифаций

8. Женя

9. Кай

10. Ваня

Пройдите также:

Сможете продолжить цитаты из советского кино?