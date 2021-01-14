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Помните ли вы, как звали персонажей из советских мультфильмов?

14.01.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Помните ли вы, как звали персонажей из советских мультфильмов?

Все наше детство прошло на добрых, искренних и поучительных советских мультфильмах. Ну кто не подпевал маме из «Простоквашино»? Или внимательно не следил за историей дружбы Чебурашки и Крокодила Гены? Ведь, согласитесь, эти великолепные персонажи глубоко запали нам в сердце и душу и останутся там навсегда. А теперь пришла пора узнать, как хорошо вы помните имена популярных героев. Ну что, начнем?

Ответы:

1. Гаврюша
2. Фрекен Бок
3. Вова
4. Фунтик
5. Кеша
6. Алиса
7. Бонифаций
8. Женя
9. Кай
10. Ваня

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Все наше детство прошло на добрых, искренних и поучительных советских мультфильмах. Ну кто не подпевал маме из «Простоквашино»? Или внимательно не следил за...
 
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