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Разбираетесь ли вы в сортах сыра?
15.01.2021 14:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Твердые и мягкие, насыщенные и пикантные, с дырочками и без, с ореховыми и фруктовыми нотками – все это наши любимые сыры. А сколько сортов насчитывается во всем мире! Да что там, в одной только Франции их примерно 500. А что насчет вас? Можете назвать себя истинным гурманом, который способен отличить камамбер от бри с закрытыми глазами? Тогда докажите это!
Ответы:
1. Моцарелла
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Твердые и мягкие, насыщенные и пикантные, с дырочками и без, с ореховыми и фруктовыми нотками – все это наши любимые сыры. А сколько сортов насчитывается во всем...
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