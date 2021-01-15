Разбираетесь ли вы в сортах сыра?

Источник материала: Flytothesky





Твердые и мягкие, насыщенные и пикантные, с дырочками и без, с ореховыми и фруктовыми нотками – все это наши любимые сыры. А сколько сортов насчитывается во всем мире! Да что там, в одной только Франции их примерно 500. А что насчет вас? Можете назвать себя истинным гурманом, который способен отличить камамбер от бри с закрытыми глазами? Тогда докажите это!

Ответы:

1. Моцарелла

2. Чеддер

3. Чечил

4. Рокфор

5. Сент-Мор-де-Турен

6. Гауда

7. Камамбер

8. Пармезан

9. Мимолет

10. Эмменталь

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