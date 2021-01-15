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Разбираетесь ли вы в сортах сыра?

15.01.2021 14:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Разбираетесь ли вы в сортах сыра?

Твердые и мягкие, насыщенные и пикантные, с дырочками и без, с ореховыми и фруктовыми нотками – все это наши любимые сыры. А сколько сортов насчитывается во всем мире! Да что там, в одной только Франции их примерно 500. А что насчет вас? Можете назвать себя истинным гурманом, который способен отличить камамбер от бри с закрытыми глазами? Тогда докажите это!

Ответы:

1. Моцарелла
2. Чеддер
3. Чечил
4. Рокфор
5. Сент-Мор-де-Турен
6. Гауда
7. Камамбер
8. Пармезан
9. Мимолет
10. Эмменталь

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Твердые и мягкие, насыщенные и пикантные, с дырочками и без, с ореховыми и фруктовыми нотками – все это наши любимые сыры. А сколько сортов насчитывается во всем...
 
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