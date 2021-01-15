Неимоверно дорогие покупки, о которых люди ни капельки не жалеют

Источник материала: Flytothesky

Когда дело касается дорогих покупок, все товары делятся на две категории: о которых человек невероятно жалеет и которыми он перманентно доволен. Сегодня наша редакция собрала примеры людей из второй категории. Людей с обычными зарплатами и обычной работой, но которые потратили необычайно большие суммы на то, что до сих пор приносит им радость.





***

Я потратил 300 долларов на мула. Самого настоящего мула с четырьмя копытами и длинными ушами. Я мог бы сказать, что наша семья завела мула, потому что мы живем на ферме и нам нужен был «охранник» пастбища. Но на самом деле мы просто-напросто в него влюбились. Он любит забирать мою шляпу и сразу же убегать. Иногда у него включается режим ниндзя: в такие моменты он беззвучно подходит ко мне со спины и начинает сильно дышать в шею. А еще он съел весь чертополох. Для тех, кто не знает, это колючий сорняк, от которого можно избавиться только различными химикатами. Но этого не потребовалось! Съев весь чертополох, мул сэкономил нам огромное количество денег и сил. В общем, это наша лучшая покупка! @rivertam2985

***

Я потратил слишком много денег на большую беговую дорожку для очень маленькой квартиры. Но последние несколько лет я пробегаю на ней 15-25 км в неделю, и это супер полезно как физически, так и морально. @MrAbomination

***

Недавно я купила умный генератор льда. Эта штука стоила больше, чем моя машина, но это действительно того стоило. Я пользуюсь ей каждый день. @Mistaferleigh

Комментарий:

Не могу поверить, что я сейчас потрачу 500 баксов на машинку для льда только из-за этого поста. Как ты могла? @jarlofbagels

***

Я потратил сотни евро на сломанные музыкальные инструменты. Теперь я ищу для них «запчасти» и ремонтирую. Похоже, я нашел свое призвание:) @Greenradiant

***

Четыре слова: конструктор LEGO «Звезда смерти» @Stefan_Tries

***

Я всегда был толстым парнем. Реально толстым. И по этой причине я отдавал предпочтение удобной, мешковатой одежде, нежели стильной. Но когда я понял, что в течение года мне придется побывать на 4 свадьбах близких друзей, я взял себя в руки. Я купил пиджак за 800 долларов, 250 долларов потратил на две пары классических брюк, 300 – на 3 рубашки, а также 3 шелковых галстука по цене от 70 до 100 баксов за каждый. В конце концов, когда я пришел на первую свадьбу, я получил невероятное количество комплиментов! Я даже могу с уверенностью сказать, что эти мероприятия были лучшим времяпрепровождением в моей жизни. Да, я отдал за одежду больше 1500 долларов, но это действительно того стоило. @OxBloodOxHeart

***

Мы потратили 400 баксов, чтобы пообедать в ресторане Милана, отмеченного звездой «Мишлен». Нам подали 18 различных деликатесов с бокалом определенного вина для определенного блюда. @FridgesArePeopleToo

***

Я потратил 3000 долларов на концерт Backstreet Boys, чтобы моя жена могла увидеть певцов вблизи, с первого ряда. Это лучшее, что с ней когда-либо случалось. И, поверьте, ее выражение чистого блаженства и яркая улыбка на лице стоили каждого цента. @materium22

***

Я как-то купил около 15 кг конфет. Стоило дорого. Не жалею:) @10_pounds_of_salt

Читайте также:

Психологические лайфхаки, которые помогут вам искусно манипулировать людьми