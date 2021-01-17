В Гродно снизят курортный сбор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Курортный сбор на территории Гродно составит три вместо прежних пяти процентов. Такое решение принял городской совет депутатов, поскольку данный сбор является местным платежом, оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как указано в действующем Налоговом кодексе, ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5%.

Курортный сбор в Беларуси существует 1997 года. Он относится к числу местных налогов и зачисляется в бюджеты районов. Местные советы депутатов вправе определить дополнительные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора (пенсионеры, инвалиды всех групп и так далее).

Оплачивают сбор физические лица, за исключением тех, кого по законодательству направляют на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно.

Многие санатории предлагают свои услуги при организации конференций, семинаров и как правило освобождают участников таких мероприятий от курортного сбора.