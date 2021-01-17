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20 лучших фотографий недели
17.01.2021 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Очередная рабочая неделя подошла к концу. У кого-то она была легкой и приятной, а кто-то столкнулся с новыми проблемами и трудностями. Но в выходные можно с чистой совестью не думать о сложностях, заниматься любимыми делами и наслаждаться отдыхом. Чтобы оставшаяся часть воскресенья прошла в атмосфере умиротворения, добавьте в нее немного красоты и искусства. Это легко сделать с помощью подборки лучших фото недели. Смотрите, вдохновляйтесь и настраивайтесь на новые победы!
1. Зима. Фотограф
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