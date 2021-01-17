20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Очередная рабочая неделя подошла к концу. У кого-то она была легкой и приятной, а кто-то столкнулся с новыми проблемами и трудностями. Но в выходные можно с чистой совестью не думать о сложностях, заниматься любимыми делами и наслаждаться отдыхом. Чтобы оставшаяся часть воскресенья прошла в атмосфере умиротворения, добавьте в нее немного красоты и искусства. Это легко сделать с помощью подборки лучших фото недели. Смотрите, вдохновляйтесь и настраивайтесь на новые победы!

1. Зима. Фотограф fractal

2. Деревня на Балтийском море. Фотограф Michael Sroka

5. Уличная серия. Фотограф Harri Alitalo

6. Морозное утро. Фотограф Rune Askeland

7. Белые вершины. Фотограф Michael J. Kochniss

8. Алькесар, Испания. Фотограф Prx Brice

9. Парковый пейзаж в тумане. Фотограф Geebeez Image — Guillaume B

10. Туманное утро. Фотограф Robert Didierjean

11. С течением времени. Фотограф andy dauer

12. Следуйте за стеной. Фотограф Barrie Lathwell 1

13. Горная стража. Фотограф VR全景阿涛

14. Монохромный дневник. Фотограф Dieter Weck

15. Снежный ландшафт Сиракава-го. Фотограф Saravut Whanset

16. Дюны Гран Канария. Фотограф David Morgan

17. Зимний ручей. Фотограф Rudi Schabetsberger

18. Пирс Грабенштетт, Бавария. Фотограф Sabine Puschl

19. Снежная охота. Фотограф 洋洋洋（杨中毅）

20. Слияние. Фотограф Doug Keown

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