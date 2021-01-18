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Насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографических терминах?
18.01.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Съемки кино и сериалов – это невероятно интересно и одновременно сложно. Как и в любой другой области, у кинематографистов есть свой профессиональный язык. Речь идет не о жаргоне, а о терминах, которые редко употребляются в жизни вне съемочной площадки. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в этой сфере. Бросите вызов своей эрудиции? Тогда начинайте тест!
Ответы:
1. Ситком – комедийный сериал и телешоу.
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Съемки кино и сериалов – это невероятно интересно и одновременно сложно. Как и в любой другой области, у кинематографистов есть свой профессиональный язык. Речь...
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