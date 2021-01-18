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Насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографических терминах?

18.01.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографических терминах?

Съемки кино и сериалов – это невероятно интересно и одновременно сложно. Как и в любой другой области, у кинематографистов есть свой профессиональный язык. Речь идет не о жаргоне, а о терминах, которые редко употребляются в жизни вне съемочной площадки. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в этой сфере. Бросите вызов своей эрудиции? Тогда начинайте тест!

Ответы:

1. Ситком – комедийный сериал и телешоу.
2. Роуд-муви – фильмы, герои которых путешествуют и находятся в дороге.
3. Слэшер – поджанр ужастиков, в которых маньяк-убийца жестоко расправляется с группой людей.
4. Байопик – художественный фильм, в основе которого лежит биография.
5. Нуар – стиль голливудских криминальных фильмов.
6. Тентпол – проект с огромным бюджетом и масштабной рекламной кампанией.
7. Хромакей – цифровая технология замещения однотонного цветного фона на нужную картинку.
8. Контрапункт – прием, который подразумевает противопоставление или сопоставление звука и картинки.
9. Стедикам – система стабилизации видеокамеры.
10. Хлопушка – приспособление, которое служит для синхронизации изображения и звука при монтаже фильма.

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Съемки кино и сериалов – это невероятно интересно и одновременно сложно. Как и в любой другой области, у кинематографистов есть свой профессиональный язык. Речь...
 
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