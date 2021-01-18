Насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографических терминах?

Источник материала: Flytothesky





Съемки кино и сериалов – это невероятно интересно и одновременно сложно. Как и в любой другой области, у кинематографистов есть свой профессиональный язык. Речь идет не о жаргоне, а о терминах, которые редко употребляются в жизни вне съемочной площадки. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в этой сфере. Бросите вызов своей эрудиции? Тогда начинайте тест!

Ответы:

1. Ситком – комедийный сериал и телешоу.

2. Роуд-муви – фильмы, герои которых путешествуют и находятся в дороге.

3. Слэшер – поджанр ужастиков, в которых маньяк-убийца жестоко расправляется с группой людей.

4. Байопик – художественный фильм, в основе которого лежит биография.

5. Нуар – стиль голливудских криминальных фильмов.

6. Тентпол – проект с огромным бюджетом и масштабной рекламной кампанией.

7. Хромакей – цифровая технология замещения однотонного цветного фона на нужную картинку.

8. Контрапункт – прием, который подразумевает противопоставление или сопоставление звука и картинки.

9. Стедикам – система стабилизации видеокамеры.

10. Хлопушка – приспособление, которое служит для синхронизации изображения и звука при монтаже фильма.

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