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"Белавиа" не будет летать в Женеву больше девяти месяцев
18.01.2021 17:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Самолеты национального белорусского авиаперевозчика не будут летать в Женеву до 30 октября, это решение авиакомпании, рассказали Sputnik в "Белавиа".
Это вторая по счету приостановка полетов в швейцарский город. Впервые компания решила не выполнять рейсы в Женеву с 18 мая и до конца летнего сезона в 2020 году.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В списке приостановок у "Белавии" по-прежнему
На данный момент из Беларуси можно улететь в 25 городов (33 аэропорта), в том числе в Вильнюс, Лондон, Берлин, Варшаву, Рим, Амстердам, Париж, Прагу, Стамбул, Киев, Москву. В начале января "Белавиа" возобновила полеты в Таллинн.
В компании напомнили, что вернуть деньги за билеты или поменять дату вылета можно будет до 30 марта.
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Приостановка рейсов начинает действовать с 18 января, на данный момент из Беларуси можно улететь в 25 городов.
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