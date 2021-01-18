"Белавиа" не будет летать в Женеву больше девяти месяцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Самолеты национального белорусского авиаперевозчика не будут летать в Женеву до 30 октября, это решение авиакомпании, рассказали Sputnik в "Белавиа".

Это вторая по счету приостановка полетов в швейцарский город. Впервые компания решила не выполнять рейсы в Женеву с 18 мая и до конца летнего сезона в 2020 году.

В списке приостановок у "Белавии" по-прежнему остаются рейсы в Ригу и Ашхабад (до 1 марта), а также во все пункты России (кроме московского аэропорта "Домодедово"), Будапешт и Алматы – до 27 марта.

На данный момент из Беларуси можно улететь в 25 городов (33 аэропорта), в том числе в Вильнюс, Лондон, Берлин, Варшаву, Рим, Амстердам, Париж, Прагу, Стамбул, Киев, Москву. В начале января "Белавиа" возобновила полеты в Таллинн.

В компании напомнили, что вернуть деньги за билеты или поменять дату вылета можно будет до 30 марта.

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