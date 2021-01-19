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Пользователи делятся вдохновляющими историями на тему, почему жизнь – это так прекрасно?
19.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не секрет, что жизнь – тяжелая штука. Мы часто сталкиваемся с проблемами в личной жизни, неудачами на работе, непониманием среди друзей и родственников. А иногда все настолько надоедает, что просто хочется все бросить и плыть по течению. Но сегодня наша редакция собрала для вас истории людей, которые любят жизнь, которые считают, что ради нее стоит трудиться и бороться.
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Я дружу с одним пожилым мужчиной, который может часами говорить о том о сем. Он постоянно рассказывает истории о старых друзьях, работе на радио и своих злоключениях с женщинами. Однажды, во время одной из наших прогулок, он остановился, повернулся ко мне и сказал: «Знаешь что? Жизнь – это весело. И мне очень грустно осознавать, что это веселье скоро подойдет к концу».
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Я пережил рак. Доктора говорили, что мне осталось жить пару недель, но неожиданно болезнь ушла. Жизнь после рака – это постоянная борьба, как психологическая, так и физическая. Но я все равно рад, что у меня появился шанс жить дальше. Теперь я могу наблюдать, как растет моя очаровательная племянница. Могу смотреть на мир с абсолютно другой точки зрения. Я много-много путешествую и наслаждаюсь жизнью с моей женой каждой клеточкой моего тела.
***
В мире все еще пекут пироги, которые мне надо съесть.
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Я неизлечимо болен. И этот факт дал мне осознание, что именно мелочи делают жизнь стоящей. Семейство птиц, которое сидит на ближайшем дереве и общается между собой. Собака, с которой вы просыпаетесь каждое утро. Я постоянно наблюдаю, как рыбки плавают в своем аквариуме. Ценю время и воспоминания, которые создаю с моей женой и друзьями. Я знаю, что иногда жизнь может сбить нас с толку, но она по-настоящему прекрасна.
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Я все еще не сходила во все кафе и рестораны в моем районе. И это, скажу я вам, классный мотиватор, чтобы лелеять жизнь.
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Каждый раз, когда я что-то заканчиваю или чего-то добиваюсь, я чертовски горжусь собой. Мне так повезло, что я жив и нахожусь в это мире здесь и сейчас.
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Сегодня был классный день: у меня наконец-то появилось цифровое пианино. Я безумно хочу научиться играть на этом инструменте, так что у меня только что появилась еще одна причина, чтобы наслаждаться жизнью, – музыка.
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Пончики и собаки:)
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Я никогда не знал моего отца, а сейчас моя жена беременна нашим первым ребенком. Я рад быть живым, потому что у меня появился шанс стать папой, который был мне так нужен в детстве.
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Мой первенец родился 10 часов назад.
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Не секрет, что жизнь – тяжелая штука. Мы часто сталкиваемся с проблемами в личной жизни, неудачами на работе, непониманием среди друзей и родственников. А иногда...
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