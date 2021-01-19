Умеете ли вы правильно спрягать глаголы?

Источник материала: Flytothesky





В русском языке есть много важных правил, не зная которые можно допустить глупые и неприятные ошибки. Например, правописание приставок при- и пре-, мягкого знака в сочетаниях -тся и -ться и, конечно же, спряжение глаголов. В нескольких вариантах окончаний и словах-исключениях легко запутаться. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько хорошо вы помните правило спряжения глаголов и не путаетесь ли вы в его нюансах.

Ответы:

1. Зиждется

2. Обидела

3. Бормочут

4. Клеят

5. Ненавидите

6. Мурлычут

7. Зависишь

8. Трепещет

9. Борются

10. Дремлет

Еще один отличный тест:

Тест: Знаете ли вы, в каких словах пишется Ё, а в каких – О?