ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умеете ли вы правильно спрягать глаголы?

19.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Умеете ли вы правильно спрягать глаголы?

В русском языке есть много важных правил, не зная которые можно допустить глупые и неприятные ошибки. Например, правописание приставок при- и пре-, мягкого знака в сочетаниях -тся и -ться и, конечно же, спряжение глаголов. В нескольких вариантах окончаний и словах-исключениях легко запутаться. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько хорошо вы помните правило спряжения глаголов и не путаетесь ли вы в его нюансах.

Ответы:

1. Зиждется
2. Обидела
3. Бормочут
4. Клеят
5. Ненавидите
6. Мурлычут
7. Зависишь
8. Трепещет
9. Борются
10. Дремлет

Еще один отличный тест:
Тест: Знаете ли вы, в каких словах пишется Ё, а в каких – О?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В русском языке есть много важных правил, не зная которые можно допустить глупые и неприятные ошибки. Например, правописание приставок при- и пре-, мягкого знака в...
 
Новости дня
Новости
 
Что вы знаете об Африке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by