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Умеете ли вы правильно спрягать глаголы?
19.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В русском языке есть много важных правил, не зная которые можно допустить глупые и неприятные ошибки. Например, правописание приставок при- и пре-, мягкого знака в сочетаниях -тся и -ться и, конечно же, спряжение глаголов. В нескольких вариантах окончаний и словах-исключениях легко запутаться. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько хорошо вы помните правило спряжения глаголов и не путаетесь ли вы в его нюансах.
Ответы:
1. Зиждется
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В русском языке есть много важных правил, не зная которые можно допустить глупые и неприятные ошибки. Например, правописание приставок при- и пре-, мягкого знака в...
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