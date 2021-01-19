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Что вы знаете об Африке?
19.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Далекая Африка притягивает и пугает. На этом континенте есть все, что может поразить воображение современного человека: дикая флора и фауна, невероятно красивые горы и вулканы, бескрайние океаны и первобытные племена. Путешествие по жаркой стране меняет мировоззрение и заставляет взглянуть на нашу планету под другим углом. Готовы окунуться в атмосферу Африки и проверить, что вы знаете о ней? Тогда приступайте к тесту!
Ответы:
1. На территории Африки располагается 54 независимых государства.
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Далекая Африка притягивает и пугает. На этом континенте есть все, что может поразить воображение современного человека: дикая флора и фауна, невероятно красивые...
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