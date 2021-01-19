Что вы знаете об Африке?

Источник материала: Flytothesky





Далекая Африка притягивает и пугает. На этом континенте есть все, что может поразить воображение современного человека: дикая флора и фауна, невероятно красивые горы и вулканы, бескрайние океаны и первобытные племена. Путешествие по жаркой стране меняет мировоззрение и заставляет взглянуть на нашу планету под другим углом. Готовы окунуться в атмосферу Африки и проверить, что вы знаете о ней? Тогда приступайте к тесту!

Ответы:

1. На территории Африки располагается 54 независимых государства.

2. Бо́льшая часть населения Африки разговаривает на диалектах арабского языка.

3. Самая крупная по площади страна, расположенная в Африке, – Алжир.

4. Самый густонаселенный город Африки – Каир.

5. Столица Кении – Найроби.

6. Дикие племена называют водопад Виктория «гремящий дым».

7. На юго-западном побережье Африки гнездятся очковые пингвины.

8. Самая южная точка Африки – мыс Игольный.

9. Африку омывают Атлантический и Индийский океаны.

10. Через Сахару проходят две автомагистрали.

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