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Что вы знаете об Африке?

19.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Что вы знаете об Африке?

Далекая Африка притягивает и пугает. На этом континенте есть все, что может поразить воображение современного человека: дикая флора и фауна, невероятно красивые горы и вулканы, бескрайние океаны и первобытные племена. Путешествие по жаркой стране меняет мировоззрение и заставляет взглянуть на нашу планету под другим углом. Готовы окунуться в атмосферу Африки и проверить, что вы знаете о ней? Тогда приступайте к тесту!

Ответы:

1. На территории Африки располагается 54 независимых государства.
2. Бо́льшая часть населения Африки разговаривает на диалектах арабского языка.
3. Самая крупная по площади страна, расположенная в Африке, – Алжир.
4. Самый густонаселенный город Африки – Каир.
5. Столица Кении – Найроби.
6. Дикие племена называют водопад Виктория «гремящий дым».
7. На юго-западном побережье Африки гнездятся очковые пингвины.
8. Самая южная точка Африки – мыс Игольный.
9. Африку омывают Атлантический и Индийский океаны.
10. Через Сахару проходят две автомагистрали.

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Далекая Африка притягивает и пугает. На этом континенте есть все, что может поразить воображение современного человека: дикая флора и фауна, невероятно красивые...
 
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