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Сможете угадать фильм по блюдам?
20.01.2021 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для кого-то готовка – это что-то монотонное и обыденное, что-то, на что не хочется тратить время, и что-то, что часто ассоциируется с «долгим стоянием у плиты». А для кого-то кулинария – это целое искусство. Это история о том, как не просто соединять ингредиенты, но и вкладывать свое настроение, свои предпочтения и приоритеты, чтобы в результате получить что-то новое и, главное, вкусное. Как ни странно, но создание фильмов тоже чем-то похоже на этот вид искусства. Поэтому сейчас мы предлагаем вам пройти один необычный тестик и попробовать угадать фильм по еде:)
Ответы:
1. «Ешь, молись, люби»
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Для кого-то готовка – это что-то монотонное и обыденное, что-то, на что не хочется тратить время, и что-то, что часто ассоциируется с «долгим стоянием у плиты». А для...
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