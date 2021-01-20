Сможете угадать фильм по блюдам?

Источник материала: Flytothesky





Для кого-то готовка – это что-то монотонное и обыденное, что-то, на что не хочется тратить время, и что-то, что часто ассоциируется с «долгим стоянием у плиты». А для кого-то кулинария – это целое искусство. Это история о том, как не просто соединять ингредиенты, но и вкладывать свое настроение, свои предпочтения и приоритеты, чтобы в результате получить что-то новое и, главное, вкусное. Как ни странно, но создание фильмов тоже чем-то похоже на этот вид искусства. Поэтому сейчас мы предлагаем вам пройти один необычный тестик и попробовать угадать фильм по еде:)

Ответы:

1. «Ешь, молись, люби»

2. «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

3. «Отель “Гранд Будапешт”»

4. «Гарри Поттер и Тайная комната»

5. «Красотка»

6. «Вкус жизни»

7. «Хоббит: Нежданное путешествие»

8. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

9. «Рататуй»

10. «Приключения Паддингтона 2»

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