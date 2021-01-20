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К какому поколению вы относитесь на самом деле?

20.01.2021 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

К какому поколению вы относитесь на самом деле?

Вам казалось, что вы словно родились не в том веке? Что вам интереснее вести беседы с людьми старшего или, наоборот, младшего возраста? Что точка зрения, поведение и мысли ваших сверстников совершенно не совпадают с вашими? Если вы хоть раз испытывали подобные чувства, то этот тест как раз для вас. Давайте проверим, к какому поколению, не по паспорту, а по образу жизни, вы принадлежите на самом деле.

Еще один тест:
Тест: Хотите узнать свою самую темную черту характера?

 
 
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Вам казалось, что вы словно родились не в том веке? Что вам интереснее вести беседы с людьми старшего или, наоборот, младшего возраста? Что точка зрения, поведение и...
 
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