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К какому поколению вы относитесь на самом деле?
20.01.2021 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вам казалось, что вы словно родились не в том веке? Что вам интереснее вести беседы с людьми старшего или, наоборот, младшего возраста? Что точка зрения, поведение и мысли ваших сверстников совершенно не совпадают с вашими? Если вы хоть раз испытывали подобные чувства, то этот тест как раз для вас. Давайте проверим, к какому поколению, не по паспорту, а по образу жизни, вы принадлежите на самом деле.
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Вам казалось, что вы словно родились не в том веке? Что вам интереснее вести беседы с людьми старшего или, наоборот, младшего возраста? Что точка зрения, поведение и...
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