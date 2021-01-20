Насколько вы эгоистичны?

Источник материала: Flytothesky





Если назвать человека эгоистом, он может обидеться. Но в этом слове нет негативной коннотации: здоровый эгоизм полезен, он помогает отстаивать личные границы и не допускать вредного вмешательства в личную жизнь. А вот эгоцентризм может стать проявлением психологических отклонений и навредить личности. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько вы себя любите.

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