ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Насколько вы эгоистичны?

20.01.2021 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Насколько вы эгоистичны?

Если назвать человека эгоистом, он может обидеться. Но в этом слове нет негативной коннотации: здоровый эгоизм полезен, он помогает отстаивать личные границы и не допускать вредного вмешательства в личную жизнь. А вот эгоцентризм может стать проявлением психологических отклонений и навредить личности. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько вы себя любите.

Пройдите также:
Тест: Легко ли вами манипулировать?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если назвать человека эгоистом, он может обидеться. Но в этом слове нет негативной коннотации: здоровый эгоизм полезен, он помогает отстаивать личные границы и не...
 
Новости дня
Новости
 
9 самых ожидаемых сериалов от Netflix, которые выйдут в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by