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Насколько вы эгоистичны?
20.01.2021 19:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Если назвать человека эгоистом, он может обидеться. Но в этом слове нет негативной коннотации: здоровый эгоизм полезен, он помогает отстаивать личные границы и не допускать вредного вмешательства в личную жизнь. А вот эгоцентризм может стать проявлением психологических отклонений и навредить личности. Предлагаем вам ответить на 10 вопросов и проверить, насколько вы себя любите.
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Если назвать человека эгоистом, он может обидеться. Но в этом слове нет негативной коннотации: здоровый эгоизм полезен, он помогает отстаивать личные границы и не...
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