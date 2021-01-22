Сможете пройти тест на общие знания без чьей-либо помощи?

Источник материала: Flytothesky





Все мы разные. С разными привычками, характером, поведением, а также с интересами и знаниями. Вот только у некоторых кругозор сводится лишь к компьютерным играм или спортивным матчам. А кто-то предпочитает знать все: начиная от геологии с физикой и заканчивая искусством с литературой. Если вам интересно узнать, широкий ли у вас кругозор, то проходите этот тест. Мы с удовольствием утолим ваше любопытство:)

Ответы:

1. Картина называется «Девочка с персиками», и ее написал Валентин Серов.

2. Символом Шотландии является волынка.

3. Чебурашку и крокодила Гену придумал Эдуард Успенский.

4. Христианство было принято в 988 году.

5. Антон Чехов написал «Дядю Ваню».

6. В древнегреческой мифологии богом солнца является Гелиос.

7. Первый звонок по мобильному был сделан с марки Motorola.

8. «Происхождение видов» написал Чарлз Дарвин.

9. Музей Прадо находится в Испании.

10. Фрукт на картинке называется маракуйя.

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