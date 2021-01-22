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Сможете пройти тест на общие знания без чьей-либо помощи?
22.01.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все мы разные. С разными привычками, характером, поведением, а также с интересами и знаниями. Вот только у некоторых кругозор сводится лишь к компьютерным играм или спортивным матчам. А кто-то предпочитает знать все: начиная от геологии с физикой и заканчивая искусством с литературой. Если вам интересно узнать, широкий ли у вас кругозор, то проходите этот тест. Мы с удовольствием утолим ваше любопытство:)
Ответы:
1. Картина называется «Девочка с персиками», и ее написал Валентин Серов.
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Все мы разные. С разными привычками, характером, поведением, а также с интересами и знаниями. Вот только у некоторых кругозор сводится лишь к компьютерным играм или...
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