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Сможете пройти тест на общие знания без чьей-либо помощи?

22.01.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете пройти тест на общие знания без чьей-либо помощи?

Все мы разные. С разными привычками, характером, поведением, а также с интересами и знаниями. Вот только у некоторых кругозор сводится лишь к компьютерным играм или спортивным матчам. А кто-то предпочитает знать все: начиная от геологии с физикой и заканчивая искусством с литературой. Если вам интересно узнать, широкий ли у вас кругозор, то проходите этот тест. Мы с удовольствием утолим ваше любопытство:)

Ответы:

1. Картина называется «Девочка с персиками», и ее написал Валентин Серов.
2. Символом Шотландии является волынка.
3. Чебурашку и крокодила Гену придумал Эдуард Успенский.
4. Христианство было принято в 988 году.
5. Антон Чехов написал «Дядю Ваню».
6. В древнегреческой мифологии богом солнца является Гелиос.
7. Первый звонок по мобильному был сделан с марки Motorola.
8. «Происхождение видов» написал Чарлз Дарвин.
9. Музей Прадо находится в Испании.
10. Фрукт на картинке называется маракуйя.

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Все мы разные. С разными привычками, характером, поведением, а также с интересами и знаниями. Вот только у некоторых кругозор сводится лишь к компьютерным играм или...
 
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