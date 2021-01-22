Каким вы будете в старости?

Источник материала: Flytothesky





Каждый человек хотя бы раз задумывался о том, как пройдет его старость. Будет ли он активным пенсионером, который занимается интересными делами и путешествует, или превратится в человека, который сидит на скамейке у подъезда и ругает проходящих мимо молодых людей. Хотите узнать, как изменится ваш характер в зрелом возрасте? Ответьте на 10 вопросов, и мы приоткроем завесу этой тайны!

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