20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Рецепт хорошего зимнего воскресенья прост: возьмите щепотку домашнего тепла, капельку уюта, добавьте позитивных эмоций. Тщательно перемешайте. Осталось приправить это все чашкой какао с зефирками и печеньем, включить любимый сериал и закутаться в плед. Вуаля! А пока блюдо готовится, посмотрите подборку лучших фото недели, чтобы этот день стал еще лучше.

1. Ледяная Молния. Фотограф Scott Smorra

2. Утром дождливо. Фотограф Юрий Цыплятников

3. Усадьба Куламина. Фотограф Stuart R

4. Под дождем. Фотограф Mavebo Bonilla

5. Фонарь. Фотограф fam adl

6. Зритель. Фотограф Bogdan Maris

7. На краю. Фотограф Lorenzo Valsecchi

8. Забытая история. Фотограф girlscionforu

10. Солнце и лазурь. Фотограф Luisella G

11. Звездная ночь. Фотограф 睁眼Leo

12. Мой исландский дом. Фотограф Petr Hricko

13. Цвета восхода солнца. Фотограф Tomasz Tetych

14. По направлению к сердцу. Фотограф Peng

15. Дримленд. Фотограф 眯眼缄默

16. Пусть идёт снег. Фотограф andy dauer

17. Останься, пока солнце не сядет. Фотограф JHanna .

18. Поляна. Фотограф dannety

19. Нереальная пустота. Фотограф Ralf Thomas

20. Встреча. Фотограф Zoooey777

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