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20 лучших фотографий недели
24.01.2021 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Рецепт хорошего зимнего воскресенья прост: возьмите щепотку домашнего тепла, капельку уюта, добавьте позитивных эмоций. Тщательно перемешайте. Осталось приправить это все чашкой какао с зефирками и печеньем, включить любимый сериал и закутаться в плед. Вуаля! А пока блюдо готовится, посмотрите подборку лучших фото недели, чтобы этот день стал еще лучше.
1. Ледяная Молния. Фотограф
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