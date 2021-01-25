ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что означает Татьянин день? История, традиции и приметы Дня студента

25.01.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Святую мученицу Татиану вспоминают православные верующие 25 января — именно тогда отмечается день студентов, покровительницей которого она является. Sputnik рассказывает об истории праздника, а также приметах и традициях, которые принято чтить сегодня не только студентами, но и многими другими.

Мученица Татиана — покровительница студентов

Татьянин день или День российского студенчества связывают с именем раннехристианской мученицы Татианы Римской, о которой вспоминают в Православной церкви 25 января: в этот день в храмах служится Божественная литургия.

© CC0 / Pexels
Что означает День святого Валентина? История праздника всех влюбленных

Для верующих важно мученичество святой. Татиана родилась в знатной римской семье тайных христиан и посвятила себя служению церкви. Во времена гонений истязаниями ее пытались заставить отречься от веры. В ее житии описано много чудес, произошедших во время пыток. Например, говорится про восьмерых мучителей, которые, поразившись ее стойкости, попросили прощения, после чего увидели за спиной святой Татианы ангелов и всем сердцем уверовали в Христа. Трижды она силой веры и слова рушила храмы. Мученицу не обжег огонь, в который ее бросили, а лев на арене лишь лизал ее ноги. В конце концов за непослушание ее все же казнили.

История празднования 25 января

Праздник начали отмечать, как день рождения университета Московского: императрица Елизавета Петровна учредила его еще в 1755 году. Впоследствии в одном из флигелей старого университетского строения создали домовую церковь святой мученицы Татианы, а саму ее объявили покровительницей всего российского студенчества.

© Sputnik / Виктор Толочко
Студент у доски, архивное фото

К середине XIX века день, торжественный для профессуры и студентов Московского университета, вырос до масштабного праздника городской интеллигенции, потом вышел за пределы столицы, а со временем трансформировался в день студента, который собирал всех членов студенческой братии (в том числе и в Беларуси).

В Российской империи празднования традиционно были шумными и веселыми: после официальных церемоний в учебных заведениях, гуляния проходили повсеместно. Француз Оливье, бывший хозяином "Эрмитажа", даже отдавал зал ресторана для студенческих гуляний. Даже царские жандармы в этот день, встретив выпившего студента, предлагали ему свою помощь.

© Sputnik / Руслан Кривобок
Празднование Дня студента на катке

После Октябрьской революции про Татьянин день забыли больше, чем на полвека, однако снова начали отмечать его в 1995 году, после второго открытия упомянутого храма при университете. А официально праздновать День российского студенчества начали только в 2005 году, когда вступил в силу федеральный закон о том, чтобы считать его памятной датой страны.

Что символично, дата празднования — 25 января — приходится как раз на последний день 21-й учебной недели и конец сессии первого семестра, за которым следуют зимние каникулы.

Традиции и приметы на Татьянин день: студенческие и народные

В этот день принято молиться мученице Татиане: просить ее об успехах в тяжелом учении, о просвещении.

Одна из популярных студенческих традиций гласит, что в ночь на 25 января стоит звать удачу, высунув в окно зачетную книжку. По другой традиции нужно нарисовать в самом конце зачетки дом с трубой, из которой валит дым: якобы, чем длиннее струйка дыма, тем легче пройдут грядущие экзамены и учебный год. Большим везением считается, если на следующий день после праздника, 26 января, выпадает экзамен: говорят, он проходит легко и быстро. Кстати, во время самого праздника ни в коем случае нельзя учить конспекты. Есть мнение, что успеха на экзаменах можно добиться, громко отметив праздник. 

© CC0 / Pexels
Тест: какая вы "киношная" парочка

Есть также примечательные народные приметы. К примеру, в старину на Татьянин день девушки приманивали женихов: прятали метелки из перьев в домах молодых людей — считалось, что после этого возлюбленный женится на девушке, и брак будет крепким. Также дошла до наших дней традиция, по которой люди, вытирающие ноги о постеленный у двери половичок, будут частыми гостями в доме. По народным приметам, именно 25 января солнце поворачивает к лету.

Есть и запреты: недопустимы в Татьянин день ссоры с близкими, а также отказ в помощи тем, кто ее просит. Встречать праздник стоит в чистом доме, иначе можно навлечь на себя беду.

Старшим женщинам в семье в этот день нужно испечь каравай, символизирующий небесное светило. Есть его нужно всей семьей, чтобы каждому достался кусочек солнца, и оно скорее вернулось к людям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день принято молиться мученице Татиане: просить ее об успехах в тяжелом учении, о просвещении. Поэтому праздник считается и днем всех студентов.
 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 25 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by