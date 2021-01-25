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Какой сегодня праздник: 25 января
25.01.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 25 января в Беларуси отмечается Татьянин день, или День студента? А еще сегодня отмечается день рождения музыканта, поэта и актера
О том, чем еще ознаменовано 25 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 25 января
В 1802 году Наполеон I был избран президентом Италии.
В 1919 году в Нью-Йорке открыт самый большой в мире отель "Пенсильвания", его вместимость составляет 2200 номеров.
В 1949 году впервые была вручена американская телевизионная премия "Эмми".
Кто родился 25 января
25 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших, святителя Саввы I, преподобного Мартиниана Белозерского.
Именины
25 января именины у Петра, Ильи, Макара, Галактиона и Татьяны.
25 января в народном календаре
На Руси верили, что девочка, которая родится в Татьянин день, будет замечательной хозяйкой.
В этот день все девушки, которые хотят замуж, мастерили метлу и старались оставить ее в доме молодого человека, которого хотели видеть своим мужем. Сделать это надо было так, чтобы будущая свекровь не нашла.
На погоду также обращали внимание: если шел снег на Татьяну, то лето будет дождливым. Если же было тепло — ждать надо засухи. Ясное небо говорило о щедром урожае в будущем году.
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Сегодня понедельник, 25 января. Этот день является 25-м в григорианском календаре. До конца года остается 340 дней.
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