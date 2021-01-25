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Какой сегодня праздник: 25 января

25.01.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 25 января в Беларуси отмечается Татьянин день, или День студента? А еще сегодня отмечается день рождения музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого.

О том, чем еще ознаменовано 25 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 25 января

В 1802 году Наполеон I был избран президентом Италии.

В 1919 году в Нью-Йорке открыт самый большой в мире отель "Пенсильвания", его вместимость составляет 2200 номеров.

В 1949 году впервые была вручена американская телевизионная премия "Эмми".

Кто родился 25 января

25 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших, святителя Саввы I, преподобного Мартиниана Белозерского.

Именины

25 января именины у Петра, Ильи, Макара, Галактиона и Татьяны.

25 января в народном календаре

На Руси верили, что девочка, которая родится в Татьянин день, будет замечательной хозяйкой.

В этот день все девушки, которые хотят замуж, мастерили метлу и старались оставить ее в доме молодого человека, которого хотели видеть своим мужем. Сделать это надо было так, чтобы будущая свекровь не нашла.

На погоду также обращали внимание: если шел снег на Татьяну, то лето будет дождливым. Если же было тепло — ждать надо засухи. Ясное небо говорило о щедром урожае в будущем году.

25 января в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня понедельник, 25 января. Этот день является 25-м в григорианском календаре. До конца года остается 340 дней.
 
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