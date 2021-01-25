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Каким вы были бы цветком?

25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Каким вы были бы цветком?

Люди издревле наделяли окружающие вещи своими чертами. Это понятно, человек — часть природы и, несмотря на прогрессивные технологии, мы все больше стремимся быть экологичными. А цветы часто требуют бережного отношения, ведь их срок очень недолог. В этом тесте мы предлагаем определить,на какой цветок похож ваш внутренний мир. Может, вы недостаточно его поливаете или забываете наслаждаться ярким солнцем?

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Люди издревле наделяли окружающие вещи своими чертами. Это понятно, человек — часть природы и, несмотря на прогрессивные технологии, мы все больше стремимся быть...
 
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