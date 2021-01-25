Каким вы были бы цветком?

Источник материала: Flytothesky





Люди издревле наделяли окружающие вещи своими чертами. Это понятно, человек — часть природы и, несмотря на прогрессивные технологии, мы все больше стремимся быть экологичными. А цветы часто требуют бережного отношения, ведь их срок очень недолог. В этом тесте мы предлагаем определить,на какой цветок похож ваш внутренний мир. Может, вы недостаточно его поливаете или забываете наслаждаться ярким солнцем?

Пройдите также:

Тест: На какое растение вы похожи?