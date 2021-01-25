|
Каким вы были бы цветком?
25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Люди издревле наделяли окружающие вещи своими чертами. Это понятно, человек — часть природы и, несмотря на прогрессивные технологии, мы все больше стремимся быть экологичными. А цветы часто требуют бережного отношения, ведь их срок очень недолог. В этом тесте мы предлагаем определить,на какой цветок похож ваш внутренний мир. Может, вы недостаточно его поливаете или забываете наслаждаться ярким солнцем?
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди издревле наделяли окружающие вещи своими чертами. Это понятно, человек — часть природы и, несмотря на прогрессивные технологии, мы все больше стремимся быть...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)