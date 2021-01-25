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Тест: приняли бы вас в пионеры?

25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: приняли бы вас в пионеры?

Странно осознавать, но прошло почти 100 лет с тех пор, как была организована Всесоюзная пионерская организация, а маленькие школьники давали клятву пионера и повязывали на шею алый галстук. И хотя реалии Советского Союза уходят далеко в прошлое, у многих все еще остались воспоминания об отважном, чистом и солнечном детстве, которые продолжают согревать сердца большинства людей. Специально для вас мы решили сделать ностальгический тест и узнать, взяли бы вас в пионеры. Удачи:)

Ответы:

1. День пионерии отмечают 19 мая.
2. Пионерская организация носила имя Владимира Ильича Ленина.
3. Детей принимали в пионеры в возрасте от 9 до 14 лет.
4. самый первый девиз пионеров звучал «Будь готов!». А если быть точнее, то «К борьбе за рабочее дело – будь готов!».
5. Радиопередача называлась «Пионерская зорька».
6. Галстук у пионеров – красного цвета.
7. Три конца пионерского галстука символизировали нерушимую связь пионеров, комсомольцев и коммунистов.
8. Пионерские организации назывались дружинами.
9. Героем Советского Союза стал Марат Казей.
10. «Зарница» – молодежная военно-спортивная игра.

Еще один увлекательный тест:
Тест: Помните ли вы, какие курорты были популярны в СССР?

 
 
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