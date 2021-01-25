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Тест: приняли бы вас в пионеры?
25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Странно осознавать, но прошло почти 100 лет с тех пор, как была организована Всесоюзная пионерская организация, а маленькие школьники давали клятву пионера и повязывали на шею алый галстук. И хотя реалии Советского Союза уходят далеко в прошлое, у многих все еще остались воспоминания об отважном, чистом и солнечном детстве, которые продолжают согревать сердца большинства людей. Специально для вас мы решили сделать ностальгический тест и узнать, взяли бы вас в пионеры. Удачи:)
Ответы:
1. День пионерии отмечают 19 мая.
Еще один увлекательный тест:
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Странно осознавать, но прошло почти 100 лет с тех пор, как была организована Всесоюзная пионерская организация, а маленькие школьники давали клятву пионера и...
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