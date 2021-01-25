Тест: приняли бы вас в пионеры?

Источник материала: Flytothesky





Странно осознавать, но прошло почти 100 лет с тех пор, как была организована Всесоюзная пионерская организация, а маленькие школьники давали клятву пионера и повязывали на шею алый галстук. И хотя реалии Советского Союза уходят далеко в прошлое, у многих все еще остались воспоминания об отважном, чистом и солнечном детстве, которые продолжают согревать сердца большинства людей. Специально для вас мы решили сделать ностальгический тест и узнать, взяли бы вас в пионеры. Удачи:)

Ответы:

1. День пионерии отмечают 19 мая.

2. Пионерская организация носила имя Владимира Ильича Ленина.

3. Детей принимали в пионеры в возрасте от 9 до 14 лет.

4. самый первый девиз пионеров звучал «Будь готов!». А если быть точнее, то «К борьбе за рабочее дело – будь готов!».

5. Радиопередача называлась «Пионерская зорька».

6. Галстук у пионеров – красного цвета.

7. Три конца пионерского галстука символизировали нерушимую связь пионеров, комсомольцев и коммунистов.

8. Пионерские организации назывались дружинами.

9. Героем Советского Союза стал Марат Казей.

10. «Зарница» – молодежная военно-спортивная игра.

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