Как хорошо вы помните стихи из школьной программы?

Источник материала: Flytothesky





За время учебы в школе каждый ребенок успевает выучить не один десяток стихотворений. Некоторые из них остаются в памяти надолго, а какие-то, наоборот, моментально забываются. Но если периодически не перечитывать все эти стихи, то они постепенно полностью забудутся. Предлагаем вам покопаться в памяти и вспомнить великие поэтические произведения, которые вы когда-то рассказывали у доски.

Ответы:

1. «Мороз и солнце; день чудесный!»

2. «– Скажи-ка, дядя, ведь не даром…»

3. «Как будто в бурях есть покой».

4. «Ночь, улица, фонарь, аптека».

5. «Дым табачный воздух выел».

6. «Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали».

7. «Послушай: далеко, далеко, на озере Чад, изысканный бродит жираф».

8. «Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка…»

9. «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля».

10. Цветаева.

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