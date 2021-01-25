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Как хорошо вы помните стихи из школьной программы?

25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Как хорошо вы помните стихи из школьной программы?

За время учебы в школе каждый ребенок успевает выучить не один десяток стихотворений. Некоторые из них остаются в памяти надолго, а какие-то, наоборот, моментально забываются. Но если периодически не перечитывать все эти стихи, то они постепенно полностью забудутся. Предлагаем вам покопаться в памяти и вспомнить великие поэтические произведения, которые вы когда-то рассказывали у доски.

Ответы:

1. «Мороз и солнце; день чудесный!»
2. «– Скажи-ка, дядя, ведь не даром…»
3. «Как будто в бурях есть покой».
4. «Ночь, улица, фонарь, аптека».
5. «Дым табачный воздух выел».
6. «Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали».
7. «Послушай: далеко, далеко, на озере Чад, изысканный бродит жираф».
8. «Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка…»
9. «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля».
10. Цветаева.

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За время учебы в школе каждый ребенок успевает выучить не один десяток стихотворений. Некоторые из них остаются в памяти надолго, а какие-то, наоборот, моментально...
 
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