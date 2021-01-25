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Как хорошо вы помните стихи из школьной программы?
25.01.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За время учебы в школе каждый ребенок успевает выучить не один десяток стихотворений. Некоторые из них остаются в памяти надолго, а какие-то, наоборот, моментально забываются. Но если периодически не перечитывать все эти стихи, то они постепенно полностью забудутся. Предлагаем вам покопаться в памяти и вспомнить великие поэтические произведения, которые вы когда-то рассказывали у доски.
Ответы:
1. «Мороз и солнце; день чудесный!»
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За время учебы в школе каждый ребенок успевает выучить не один десяток стихотворений. Некоторые из них остаются в памяти надолго, а какие-то, наоборот, моментально...
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