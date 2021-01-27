В Беловежской пуще готовятся провожать Снегурочку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Национальный парк "Беловежская пуща" готовится к проводам в Антарктиду Снегурочки, а заодно Стужи, Вьюги и Метелицы. В поместье Деда Мороза 13 февраля пройдет традиционный праздник: с песнями, танцами, представлениями для детей и взрослых, сообщает официальный сайт Нацпарка .

В программе праздника – гастрономический фестиваль "Пущанский смак". Гостям предложат отведать уху, кашу, блины, ароматный чай на местных травах, варенье, мед, а также знаменитый напиток "Пущанский оригинальный".

Пройдет кулинарный фестиваль-конкурс среди объектов общественного питания "Лучшее блюдо из дичи", презентация авторского блюда, гастрономическая ярмарка "Пушчанскiя прысмакi". Для самых маленьких гостей праздника будет дан мастер-класс по выпечке блинов, а также по традиционным белорусским ремеслам.

Жюри вместе с посетителями парка определит лучшее блюдо, приготовленное кулинарами во время фестиваля.

Поместье белорусского Деда Мороза – одно из излюбленных мест посетителей Беловежской пущи. В 2020 году здесь побывало 65 тысяч человек.