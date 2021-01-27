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В Беловежской пуще готовятся провожать Снегурочку

27.01.2021 11:05 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Национальный парк "Беловежская пуща" готовится к проводам в Антарктиду Снегурочки, а заодно Стужи, Вьюги и Метелицы. В поместье Деда Мороза 13 февраля пройдет традиционный праздник: с песнями, танцами, представлениями для детей и взрослых, сообщает официальный сайт Нацпарка.

© Sputnik Светлана Яценюк
Кого и как встречает в пуще Дед Мороз в период пандемии и закрытых границ?

В программе праздника – гастрономический фестиваль "Пущанский смак". Гостям предложат отведать уху, кашу, блины, ароматный чай на местных травах, варенье, мед, а также знаменитый напиток "Пущанский оригинальный".

Пройдет кулинарный фестиваль-конкурс среди объектов общественного питания "Лучшее блюдо из дичи", презентация авторского блюда, гастрономическая ярмарка "Пушчанскiя прысмакi".  Для самых маленьких гостей праздника будет дан мастер-класс по выпечке блинов, а также по традиционным белорусским ремеслам.

Жюри вместе с посетителями парка определит лучшее блюдо, приготовленное кулинарами во время фестиваля.

Поместье белорусского Деда Мороза – одно из излюбленных мест посетителей Беловежской пущи. В 2020 году здесь побывало 65 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Гостям парка предложат попробовать блины, уху, варенье из местных ягод, мед, травяной чай и самогон.
 
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