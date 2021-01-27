Обладаете ли вы экстрасенсорными способностями?

Источник материала: Flytothesky





Человечество еще с давних времен привлекали маги, колдуны, волшебники и гадалки. Ведь эти люди могли слышать, видеть и чувствовать то, что недоступно для обычного человека. Впрочем, ситуация ничуть не изменилась. Даже в современное время людей притягивает что-то загадочное и паранормальное, что-то, что сделает их жизнь ярче и насыщенней. А теперь мы предлагаем вам пройти тест, чтобы вы могли распознать в себе наличие экстрасенсорных сил. Готовы?

Еще один тест:

Какого цвета ваша личность?