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Обладаете ли вы экстрасенсорными способностями?

27.01.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Обладаете ли вы экстрасенсорными способностями?

Человечество еще с давних времен привлекали маги, колдуны, волшебники и гадалки. Ведь эти люди могли слышать, видеть и чувствовать то, что недоступно для обычного человека. Впрочем, ситуация ничуть не изменилась. Даже в современное время людей притягивает что-то загадочное и паранормальное, что-то, что сделает их жизнь ярче и насыщенней. А теперь мы предлагаем вам пройти тест, чтобы вы могли распознать в себе наличие экстрасенсорных сил. Готовы?

Еще один тест:
Какого цвета ваша личность?

 
 
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Человечество еще с давних времен привлекали маги, колдуны, волшебники и гадалки. Ведь эти люди могли слышать, видеть и чувствовать то, что недоступно для обычного...
 
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