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Знаете ли вы значения разных слов?

28.01.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Знаете ли вы значения разных слов?

Наш любимый русский язык по-настоящему велик и прекрасен. Но давайте начистоту: как же в нем много необычных, специфических и замудренных словечек! «Перфекционизм», «аутентичный», «девиация»… Что это вообще значит? Или вы знаете эти слова и можете доказать, что у вас богатый лексикон? Тогда настало время покопаться в своем глоссарии и доказать, что вы можете пройти этот тест по русскому на 10 из 10:)

Ответы:

1. Аутентичность – подлинность, достоверность, соответствие заявленным свойствам.
2. Сентенция – нравоучение.
3. Нарциссизм – самовосхищение и самолюбование.
4. Трюизм – общеизвестная истина, банальность.
5. Идиосинкразия – резкое неприятие чего-либо, непереносимость.
6. Перфекционизм – стремление к совершенству, чему-то идеальному.
7. Амфиболический – двусмысленный.
8. Девиация – отклонение от нормы.
9. Эскапада – дерзкая выходка.
10. Раритет – редкая и ценная вещь.

Еще один тест:
Получится ли у вас подобрать синонимы к сложным словам?

 
 
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Наш любимый русский язык по-настоящему велик и прекрасен. Но давайте начистоту: как же в нем много необычных, специфических и замудренных словечек!...
 
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