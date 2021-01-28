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Знаете ли вы значения разных слов?
28.01.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наш любимый русский язык по-настоящему велик и прекрасен. Но давайте начистоту: как же в нем много необычных, специфических и замудренных словечек! «Перфекционизм», «аутентичный», «девиация»… Что это вообще значит? Или вы знаете эти слова и можете доказать, что у вас богатый лексикон? Тогда настало время покопаться в своем глоссарии и доказать, что вы можете пройти этот тест по русскому на 10 из 10:)
Ответы:
1. Аутентичность – подлинность, достоверность, соответствие заявленным свойствам.
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Наш любимый русский язык по-настоящему велик и прекрасен. Но давайте начистоту: как же в нем много необычных, специфических и замудренных словечек!...
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