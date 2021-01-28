Знаете ли вы значения разных слов?

Источник материала: Flytothesky





Наш любимый русский язык по-настоящему велик и прекрасен. Но давайте начистоту: как же в нем много необычных, специфических и замудренных словечек! «Перфекционизм», «аутентичный», «девиация»… Что это вообще значит? Или вы знаете эти слова и можете доказать, что у вас богатый лексикон? Тогда настало время покопаться в своем глоссарии и доказать, что вы можете пройти этот тест по русскому на 10 из 10:)

Ответы:

1. Аутентичность – подлинность, достоверность, соответствие заявленным свойствам.

2. Сентенция – нравоучение.

3. Нарциссизм – самовосхищение и самолюбование.

4. Трюизм – общеизвестная истина, банальность.

5. Идиосинкразия – резкое неприятие чего-либо, непереносимость.

6. Перфекционизм – стремление к совершенству, чему-то идеальному.

7. Амфиболический – двусмысленный.

8. Девиация – отклонение от нормы.

9. Эскапада – дерзкая выходка.

10. Раритет – редкая и ценная вещь.

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Получится ли у вас подобрать синонимы к сложным словам?