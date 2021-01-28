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Хотели бы узнать, какое вы направление в музыке? Тогда пройдите наш тест!

28.01.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хотели бы узнать, какое вы направление в музыке? Тогда пройдите наш тест!

Музыка окружает нас повсюду: когда мы едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине, занимаемся в спортзале или сидим с друзьями в кафе. Но, что интересно, музыка – это не только звуки. В определенные моменты она может вызвать сильные эмоции, так как ассоциируется с важными событиями в нашей жизни или, например, с близкими людьми. Наш тест поможет узнать, какое музыкальное направление соответствует именно вам. Говорим сразу: результат может не совпадать с вашими музыкальными предпочтениями:)

Пройдите также:
Кто вы: оптимист, пессимист или реалист?

 
 
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Музыка окружает нас повсюду: когда мы едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине, занимаемся в спортзале или сидим с друзьями в кафе. Но, что...
 
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