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Хотели бы узнать, какое вы направление в музыке? Тогда пройдите наш тест!
28.01.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Музыка окружает нас повсюду: когда мы едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине, занимаемся в спортзале или сидим с друзьями в кафе. Но, что интересно, музыка – это не только звуки. В определенные моменты она может вызвать сильные эмоции, так как ассоциируется с важными событиями в нашей жизни или, например, с близкими людьми. Наш тест поможет узнать, какое музыкальное направление соответствует именно вам. Говорим сразу: результат может не совпадать с вашими музыкальными предпочтениями:)
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Музыка окружает нас повсюду: когда мы едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине, занимаемся в спортзале или сидим с друзьями в кафе. Но, что...
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