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Чем пользовались в СССР? Тест на знание предметов быта из Советского Союза

29.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Чем пользовались в СССР? Тест на знание предметов быта из Советского Союза

Советский Союз распался давным-давно, а вот память о нем все еще живет в умах людей. Причем воспоминания касаются не только политики или экономики, но и жизни обычных людей, того, как они жили и какими предметами быта пользовались. А теперь мы предлагаем пройти тест на знание советских вещичек. Ведь в Союзе эти «артефакты» были в каждом доме, а сейчас понять их значение может быть трудновато…

Ответы:

1. Пельменница.
2. Пылесос.
3. Бигуди.
4. Механическая машинка для бритья.
5. Электрозажигалка для газовой плиты.
6. Щипцы для белья.
7. Синей лампой лечили простуду.
8. Точилка для карандашей.
9. Компьютерная мышка.
10. Сифон для газирования воды.

Еще один тест:
Сможете продолжить цитаты из советского кино?

 
 
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Советский Союз распался давным-давно, а вот память о нем все еще живет в умах людей. Причем воспоминания касаются не только политики или экономики, но и жизни...
 
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