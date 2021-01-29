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Чем пользовались в СССР? Тест на знание предметов быта из Советского Союза
29.01.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Советский Союз распался давным-давно, а вот память о нем все еще живет в умах людей. Причем воспоминания касаются не только политики или экономики, но и жизни обычных людей, того, как они жили и какими предметами быта пользовались. А теперь мы предлагаем пройти тест на знание советских вещичек. Ведь в Союзе эти «артефакты» были в каждом доме, а сейчас понять их значение может быть трудновато…
Ответы:
1. Пельменница.
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Советский Союз распался давным-давно, а вот память о нем все еще живет в умах людей. Причем воспоминания касаются не только политики или экономики, но и жизни...
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