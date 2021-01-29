Чем пользовались в СССР? Тест на знание предметов быта из Советского Союза

Источник материала: Flytothesky





Советский Союз распался давным-давно, а вот память о нем все еще живет в умах людей. Причем воспоминания касаются не только политики или экономики, но и жизни обычных людей, того, как они жили и какими предметами быта пользовались. А теперь мы предлагаем пройти тест на знание советских вещичек. Ведь в Союзе эти «артефакты» были в каждом доме, а сейчас понять их значение может быть трудновато…

Ответы:

1. Пельменница.

2. Пылесос.

3. Бигуди.

4. Механическая машинка для бритья.

5. Электрозажигалка для газовой плиты.

6. Щипцы для белья.

7. Синей лампой лечили простуду.

8. Точилка для карандашей.

9. Компьютерная мышка.

10. Сифон для газирования воды.

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