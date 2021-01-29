Съесть и похудеть: питание для разные типов фигуры

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для начала, первое правило похудения, которое стоит заучить как "Отче наш": тело не избавляется от "излишек" локально, оно худеет везде — в последнюю очередь худеют самые "проблемные" зоны.

И не забывайте, что сейчас есть большой выбор определенных систем питания и тренировок, которые помогают скорректировать фигуру, отталкиваясь от индивидуальных особенностей каждого.

Тип фигуры — "груша"

"Висит груша, нельзя скушать" — такой тип фигуры легко определить по хрупкому верху и достаточно массивному низу. Женщины с фигурой такого типа утверждают, что их "проблемные зоны" — ягодицы и ноги. Все, чего они желают — убрать ненавистный целлюлит и уменьшить объем бедер.

Фитнес-подход для фигуры типа "груша"

Женщинам с такой фигурой рекомендуется уделить время кардиотренировкам и упражнениям с акцентом на "верх". Качайте спину, руки и плечевые мышцы и выбросьте из головы миф о фигуре как у Шварценеггера.

Питание для фигур типа "груша"

Раз и навсегда забудьте про голодание и "монодиеты", если не хотите остаться "селедкой" сверху при излишках жира на ягодицах. Задача номер один — подсчет калорийности блюд. С помощью учета калорий вы не сможете перейти границы дозволенного и исключите вредные продукты. Выбирайте источники углеводов, белков и жиров — каши, овощи, рыбу и мясо и забудьте о сахаре, мучных продуктах, копченостях и колбасах.

Фигура "яблоко"

Женщины с таким типом фигуры должны ввести в привычку тренировки и разумные ограничения в рационе. Излишки веса "яблока" откладываются преимущественно на руках, животе и груди. Главная ошибка — качание мышц пресса с благой целью "убрать живот". Но нужно следовать другим негласным правилам похудения.

Тренировки для фигуры типа "яблоко"

Рекомендуется уделять большее внимание аэробике и пилатесу — классическому варианту или степу. Обратите внимание на модные тренинги и функциональные тренировки, направленные на повышение гибкости и координацию движений.

Питание для фигур типа "яблоко"

Сбалансированное питание: обращайте внимание на продукты, очищающие организм: кефир, отруби, семена льна и чиа. Очищение, диета и спорт — лучшие союзники в борьбе с отложениями в области живота.

Фигура типа "Песочные часы"

"Осиная" талия, округлая грудь и широкие бедра — идеальные пропорции женщин с фигурой "песочные часы".

Как сохранить природный баланс и не испортить фигуру?

Фитнес-подход для фигуры типа "песочные часы"

Выбирайте функциональные тренировки: упражнения комбинируйте с беговой дорожкой и кардиотренажерами. Такой фитнес-подход поможет избавиться от нежелательных отложений и сохранит ваши природные пропорции. Соблюдайте симметрию нагрузок и не бойтесь закреплять результат.

Питание для фигур типа "песочные часы"

Люди с фигурой "песочные часы" считаются настоящими везунчиками — лишний вес такого типа равномерно распределяется по всему телу, а талия продолжает вызывать завистливые вздохи. Для того чтобы привести себя в форму, старайтесь придерживаться принципа "ужин за три часа до сна" (и забудьте про миф "не есть после 18"). А если не можете обойтись без сладостей, то возьмете за привычку баловать себя до обеда.

Фигура типа "прямоугольник"

Отличительная черта "прямоугольного" типа фигуры в отсутствии выраженной линии талии. Бедра такого типа обычно прямые, а излишний вес совсем не их история. "Прямоугольники" могут страдать от потери мышечного тонуса и отсутствии талии "как у Гурченко". Но тут придется только смириться.

Фитнес-подход для фигуры типа "прямоугольник"

Никогда не выбирайте упражнения на косые мышцы живота. От этого ваша талия еще сильнее "раздастся" в ширине. Хорошая новость — вы можете сделать бедра и ягодице объемнее, что визуально сузит талию и добавит вашим изгибам женственность. На что вам стоит обратить внимание, так это на традиционные выпады и приседания с гантелями и другие упражнения на ноги и ягодицы.

Питание для фигур типа "прямоугольник"

Ввиду того, что женщины такого типа фигуры не склонны к полноте, они часто имеют плохие привычки в плане питания. Вы можете пропустить основной прием пищи, злоупотребить сладким или со спокойной совестью отправиться в "ночной дозор" к холодильнику. За всеми этими "радостями" жизни вы рискуете позабыть о здоровье и предпочесть жареную картошку рыбе. Очень важно питаться регулярно и не забывать о питательных веществах и витаминах. Помните, что правильные привычки – это залог красоты и здоровья, а вместе с правильными физическими нагрузками они помогут вам "вылепить" красивый силуэт.

Фигура типа "перевернутый треугольник"

Тип фигуры "перевернутый треугольник" — это широкие плечи и узкие бедра, средний или большой размер груди и плоские ягодицы. Задача номер один — уменьшиться "сверху" и добавить объема "снизу".

Тренировки для фигуры типа "перевернутый треугольник"

Тренировочная программа должна включать упражнения, увеличивающие объем ягодиц и бедер. Обычно это всевозможные выпады и приседания. Не стоит работать с большим весом для корректировки верха, лучше выберите средний вес и частые повторения. Не стыдитесь "кукольных" гантелей и умиляйте "сильную" часть вашего спортзала. А вот для нижней части берите серьезный вес. Сделайте упор на кардиотренажеры, а "гребной" вариант отдайте врагу.

Питание для фигур типа "перевернутый треугольник"

Если хотите сделать ягодицы и бедра более "аппетитными", то выбирайте продукты, насыщенные белком — морепродукты, мясо, рыба, творог и яйца. Углеводы в рационе должны быть сложными: гречка, цельнозерновой хлеб и бурый рис. А вот от простых углеводов лучше отказаться или употреблять только на завтрак и не ежедневно. В первой половине дня весь сахар и мучное могут уйти в проблемные зоны.

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